Progetto Sand Land: dal manga di Akira Toriyama una nuova opera d’arte totale?

Bandai Namco svela i piani, ambiziosissimi, su Sand Land.

Visivamente impressionante Sand Land

Sand Land sta per diventare un’opera d’arte totale? Mi pare il caso, per la portata storica e, almeno per quella pop, culturale della cosa citare direttamente il comunicato stampa di Bandai: “Il progetto SAND LAND vedrà la collaborazione di vari partner per creare una vasta gamma di contenuti e trasformare SAND LAND in una IP completa. Il progetto inizierà con la co-produzione di una serie d’animazione da parte di Sunrise Studio di BandaiNamco Filmworks, in collaborazione con Kamikage Douga Co., Ltd. e ANIMA Inc.”

Come avrete capito, insomma, bolle veramente qualcosa di grande in pentola in casa Bandai però, forse, vi manca un tassello. Bello tutto eh, ma di cosa si tratta? Beh Sand Land è, almeno ad oggi, “solo” un manga autoconclusivo di assoluto culto a firma di Akira Toriyama.

Serializzato per un breve periodo su Weekly ShonenJump nel 2000, il fumetto composto da un unico volume ha guadagnato un’enormepopolarità a livello mondiale fin dalla sua pubblicazione. In un mondo desertico dove sia i demoni che gli umani soffrono per un'estrema siccità e carenza d’acqua, Belzebubù, il principe dei demoni, e Rao, lo sceriffo di una piccola cittadina, formano un'insolita squadra e partono per un’avventura alla ricerca della sorgente fantasma, che si trova da qualche parte nel deserto.

Chiaro e evidente, ovviamente, che ci sarà ancora, e pure tanto, da aspettare ma per quanto si è visto le premesse sono molto interessanti. La cosa altrettanto intrigante è la portata del progetto: ovvero rendere quello che oggi è “solo” un manga un qualcosa di cross-mediale così da renderlo un asse portante non solo per Bandai ma anche per Kamikage Douga Co., Ltd. e ANIMA Inc. A livello ufficiale non si sa ancora se questa ep diventerà anche una videogioco ma diciamo che tutti gli indizi fanno propendere anche per questa destinazione. Ovviamente il genere si può solo ipotizzare: potrebbe essere un action story-driven oppure un jrpg ambientato nell’universo del manga; però è ancora troppo presto per lambiccarci troppo il cervello. Al momento possiamo “solo” vedere e rivedere questo magnifico teaser-trailer!