Red Bull OP: su Twitch i massimi esperti del gaming

Red Bull OP è un format per portare “i campioni del gaming” su Twitch e si parte oggi alle 16 con Sabaku su Elden Ring.

Sabaku e Elden Ring, what else?

Red Bull OP è un format semplice e immediato che da oggi alle 16 “invaderà” Twitch. Si tratta di una serie di appuntamenti, brandizzati appunto da Red Bull che andrà in onda sul loro canale Twitch giustappunto, nel quale una serie di content-creator daranno sfoggio delle proprie capacità da gamer nei titoli di riferimento per il loro gusto, passione e community. E quale scelta migliore se non iniziare con Sabaku No Maiku su Elden Ring, appuntamento previsto proprio per oggi alle 16. Non solo perché Sabaku è un po’ il “babbo” della community-souls italiana ma anche perché lo scorso febbraio proprio Red Bull con l’evento Levels aveva realizzato un grande appuntamento proprio dedicato all’Interregno (ve l’ho raccontato qui).

Dopo l’appuntamento con Sabaku ci sarà il 5 luglio l’evento con GabboDSQ assieme a Edoardo Jannone su Gran Turismo 7 e quindi il 19 luglio Francesco “Cydonia” Cilurzo con una run assolutamente sui generis con il mitologico Pokemon Rosso: “L’alternanza di talent e sfide proseguirà senza pause fino alla fine dell’anno, tra challenge, curiosità, aneddoti e dietro le quinte dei videogiochi più amati dagli appassionati. Per scoprire come si svilupperà il palinsesto ed esser certi di non perdersi neanche un episodio, basterà seguire il canale Twitch RedBullIT“.

Sarà insomma un’estate tutta da videogiocare e da seguire in compagnia di Red Bull!