Xenoblade Chronicles 3 protagonista del Nintendo Direct

Xenoblade Chronicles 3 in uscita il 29 luglio mi conquista ancora una volta, specie per i menu da jrpg fino al midollo.

Un mondo vasto e tutto da esplorare

Dedicare un intero Nintendo Direct a Xenoblade Chronicles 3, quindi a un solo titolo, potrebbe apparire come una scelta un po’ azzardata. Infatti, al netto delle già ottime uscite di pregio per la grande N, optare per un solo videogioco per un appuntamento così importante è sicuramente un qualcosa che non si verifica così spesso.

Eppure, almeno per quanto mostrato e dimostrato oggi non ci poteva essere scelta migliore: la “creatura” di Monolith, infatti, è apparso in tutta la sua scintillante bellezza. Senza dimenticare che gli scorci del menu, specie quelli dedicati ai potenziamenti, sono stati particolarmente “sugosi” per i giocatori più “harrrdcore”.

Molto importanti saranno i rapporti con i compagni del party

Xenoblade Chronichels 3 ha messo in mostra i muscoli, con un combat-system che mi è parso la diretta evoluzione del primo, con i suoi pregi e con dei difetti molto limati (anche se la prova assoluta sarà quella, come sempre, pad alla mano), ost incredibili e veramente molto potenti (come questa a cui abbiamo dedicato un intero articolo qualche settimana fai) e personaggi che. ne sono certo, diventeranno ben presto iconici. La questione relativi ai “periodi della vita”, poi, l’ho trovata molto poetica anche se, chiaramente, il fatto di avere posto molto accento sul lato narrativo, a discapito del gameplay, è stata una scelta particolare. Vero è che lo scorso trailer si concentrava proprio sulle meccaniche ma ecco avrei preferito qualche altro spunto. Tuttavia il mondo di gioco sembra, davvero, sopra le righe in tutto, così come i personaggi. Consideriamo anche che, comunque, le diverse abilità e specificità dei diversi personaggi aprono, letteralmente, oceani di possibilità lato gameplay, con molteplici approcci, strategie e decisioni strategiche di combattimento. Classi, armi e attacchi diversi: possiamo giubilare? E ci sono pure le fusioni tra personaggi: voglio dire, di cosa stiamo parlando?! A conti fatti uno dei video di presentazione di un videogioco migliore degli ultimi anni.

Occhio alle gemme

Ma la cosa che maggiormente ha prodotto questo Nintendo Direct è farmi sviluppare una sincera e genuina fiducia nei confronti di Monolith: la casa di produzione sembra proprio abbia fatto le cose in grande, con un lavoro rifinito e maestoso per quello che sarà uno dei grandi titoli di Nintendo dell’intera annata. Ovvio e evidente, allora, come l’attesa per provarlo con mano salga in maniera spasmodica. Per chi ha già giocato i precedenti due capitoli, Xenoblade Chronicles è un videogioco speciale, capace di regalare ore e ore di combattimento, esplorazione e creazione di legami immersi in un mondo tanto ispirato quanto favoloso. E il 29 luglio è sempre più vicino.