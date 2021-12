Ogni anno il problema è sempre lo stesso: trovare il regalo di Natale perfetto. Quando poi la sorpresa deve essere per amici (o parenti) creativi o a cui piace l’arte, non parliamone: se non si conosce questo mondo, pensare a qualcosa di bello è davvero difficile, ed è per questo che abbiamo pensato di aiutarti creando una preziosa lista di 10 regali di natale per gli amici a cui piace l’arte.

Le caratteristiche che definiscono un regalo perfetto sono poche, ma nessuna deve essere trascurata:

1- Deve piacere, ovviamente.

2- Non deve MAI E POI MAI essere uguale a quello degli anni passati. Meglio evitare le imbarazzanti figure del “oh grazie è bellissimo, ma m l’hai regalato anche l’anno scorso”

3- Non deve scadere nella banalità. Se, come dicono le pubblicità natalizie, vogliamo sorprendere chi amiamo allora optiamo per qualcosa di unico e originale, qualcosa di inaspettato, di cui magari non si sapeva nemmeno l’esistenza!

Queste regole sono valide anche per te, che stai disperatamente cercando un regalo legato al mondo dell’arte e non hai la minima idea di cosa potresti comprare. Ecco quindi una lista di 10 regali di natale per gli amici a cui piace l’arte.

1. Puzzle d’artista

Perchè non regalare la soddisfazione di ricostruire un’opera d’arte? Non stiamo parlando del puzzle della Gioconda, ma di puzzle in edizione limitata con opere realizzate appositamente da artisti contemporanei. Sul web puoi trovare diversi esempi come il caso di Galleria Disastro. Sul loro sito puoi trovare 6 diversi puzzle realizzati da 6 artisti italiani tra cui Alessandro Baronciani e Marco Mazzoni. Ogni puzzle è stampato con una tiratura limitata di 66 pezzi ed è personalmente firmato dall’artista.

2. Libri d’arte

Optando per un libro si va (quasi) sempre sul sicuro. Di libri d’arte ne esistono moltissime tipologie, dovrete solo individuare il vostro budget, lo stile, la disciplina artistica, la corrente artistica, l’artista e altre infinite cose.

Se avete un budget elevato potete dare un’occhiata ai libri della casa editrice Taschen altrimenti potete optare per i volumi de “I maestri del colore”. Ogni volume costa all’incirca 1€ e raccoglie tutte le opere di un artista. Si possono trovare nelle bancarelle dell’usato oppure su ebay.

3. Una rivista

Se la persona a cui devi fare un regalo è molto curiosa e ama rimanere sempre aggiornata sulle ultime tendenza in fatto di arte, opta per una rivista. Puoi scegliere un grande classicone come Flash art o Artribune, oppure optare per una rivista indipendente come Brillo Magazine, un periodico italiano dedicato alle opere emergenti legate al mondo dell’Illustrazione

4. Abbonamento annuale del FAI

Il FAI è un’associazione italiana che si occupa di valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. L’abbonamento ha la durata di un anno e permette di visitare gratuitamente i beni del FAI e di usufruire di sconti fino al 50% sul biglietto d’ingresso di alcuni siti culturali o musei italiani.

Consulta questa pagina del sito per avere tutte le informazioni necessarie.

5. Un corso per imparare a dipingere o a utilizzare un programma di disegno

Hai un amico creativo che ama dipingere, che desidera imparare una nuova tecnica pittorica o imparare a utilizzare un programma di illustrazione? Regala un corso.

In ogni città se ne possono trovare molti, dell’acquerello all’illustrazione, ma puoi anche scegliere di regalare un corso online su domestika oppure un abbonamento su Skillshare, piattaforme che offrono brevi corsi su qualsiasi argomento: dal design, alla fotografia, fino ad arrivare alla pittura e all’illustrazione di libri per bambini.

6. Abbonamento a teatro o cineforum

Guarda se vicino a dove abita la persona che dovrà ricevere il tuo regalo esistono teatri o cineforum che propongono rassegne annuali. Potrai regalare un abbonamento della durata di un anno oppure, se possibile, di uno o due mesi. Chi ama il cinema o il teatro apprezzerà sicuramente poter avere l’occasione di andare una volta alla settimana.

7. Box in abbonamento Hoppipopilla

Tra i 10 regali di natale per gli amici a cui piace l’arte non potevamo non nominare Hoppipopilla, una box in abbonamento dedicata alla cultura indipendente. Con l’iscrizione a un abbonamento ogni mese Hoppipolla spedisce una box contenente libri, creazioni di artigiani, un prodotto illustrato e un magazine.

8. Viaggio in una città d’arte

Il nostro obiettivo è fare un regalo unico e originale, quindi abbandoniamo le grandi città e optiamo per le città d’arte minori come Urbino, Assisi, Mantova o Aosta. Sono molto meno turistiche, non hanno musei famosi come gli Uffizi, ma possono offrire grandi sorprese e regalare un bellissimo weekend.

9. Un oggetto di design

Non è detto che un regalo legato all’arte debba per forza essere un libro o un biglietto per una mostra. Avevi già pensato a un oggetto di design? Se hai un amico/amica, appassionato di questo mondo allora potrebbe essere il regalo perfetto.

Consulta il catalogo di Factory Market per trovare qualche idea interessante!

10. Una macchina analogica usa e getta

Le macchine analogiche stanno indubbiamente tornando di moda. Permettono di realizzare foto artistiche, di sfogare la propria creatività e di stampare i propri scatti senza abbandonarli in qualche misteriosa cartella del cellulare.

Scegli delle macchine fotografiche usa e getta oppure la linea simple use di Lomography : permettono di divertirsi e di realizzare foto creative anche senza avere una grande conoscenza di fotografia analogica.