È sempre tempo delle colonne sonore dei film di Miyazaki

Il prossimo 11 dicembre arriva al BIKO di Milano il concerto-evento con le colonne sonore dei film di Miyazaki.

Ecco la locandina ufficiale

Quando ho saputo che sabato 11 dicembre le colonne sonore di Miyazaki sarebbero sbarcate al BIKO a Milano non ci ho rimuginato due volte: ho annullato tutti gli impegni per la serata con l’unico obbiettivo di riascoltare le indimenticabili melodie di Porco Rosso, La città incantata o, perché no, de Il castello errante di Howl.

Organizzato da RADAR Concerti (qui potete acquistare il vostro biglietto) questo evento mi è particolarmente caro almeno per due ragioni, entrambe di capitale importanza. La prima è che, in un certo qual modo, questo è uno dei concerti che più profuma di cinema, visto che le opere di Hayao Miyazaki trovano la loro più perfetta fruizione appunto in una sala cinematografica. E in un periodo come questo di, per usare un eufemismo, totale-tombale sofferenza del cinema, omaggiare le grandi musiche di opere di animazione immortale come quelle di Kiki consegne a domicilio lo trovo non solo una cosa molto poetica ma anche profondamente giusta e, in un certo qual modo, umanistica.

La seconda ragione, di altrettanto peso, è che questo concerto sarà un concerto in tutti i sensi, visto che potremo ammirare e sentire sul palco di BIKO Milano, un quintetto di musicisti d’eccezione che rispondo al nome di Agnese D’Amico al violino, Francesco Ganassin suonerà invece il clarinetto basso, Enrico Milani sarà al violoncello, Giulia De Paoli al pianoforte e Francesco Cigana alle percussioni. Come potete immaginare sarà un qualcosa di certamente bello e importante e vi possiamo pure dire la scaletta, in anteprima, così da farvi un’idea ancora più precisa di quanto imperdibile sarà questo concerto.

Programma musicale

Nausicaä della Valle del vento (Musiche di Joe Hisaishi)

La città incantata (Musiche di Joe Hisaishi, Youmi Kimura)

Il castello errante di Howl (Musiche di Joe Hisaishi, Youmi Kimura)

Porco Rosso (Musiche di Joe Hisaishi, Tokiko Katō)

Il mio vicino Totoro (Musiche di Joe Hisaishi)

Kiki consegne a domicilio (Musiche di Joe Hisaishi, Yumi Arai)

Principessa Mononoke (Musiche di Joe Hisaishi)