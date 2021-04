Weeklyshop: 7 articoli per celebrare il 4\20

Quando un gruppo di amici californiani ha iniziato a ritrovarsi ogni pomeriggio intorno alle 16,20 per consumare spinelli dopo scuola, sicuramente non si sarebbe immaginato di lanciare un movimento che è divenuto un culto in tutto il mondo. Seguendo l’usanza statunitense che antepone il numero del mese a quello del giorno, il 4 aprile è divenuto la giornata più significativa per i consumatori di cannabis a livello internazionale. E mentre in Italia si è aperto un primo spiraglio per quanto riguarda il dibattito sull’autocoltivazione, la redazione di Dailybest vi consiglia 7 articoli per festeggiare al meglio questa ricorrenza, ovviamente con della canapa legale!

pixabay.com Una foglia di canapa

Piattino per la mista:

Disponibile in diverse fantasie per assecondare al meglio i vostri gusti, un articolo tanto piccolo quanto indispensabile (a meno che non vogliate spargere rimasugli di tabacco per tutto il pavimento).

Compra | sul nostro shop

Grinder professionale:

Quando avete abbandonato il vostro grinder in plastica per un più performante modello in metallo a più scomparti, sicuramente, avrete già notato le differenze. Ma qui stiamo parlando della Ferrari dei trinciatori: macino a mano, 4 livelli con sistema di filtraggio differente, palettina raccoglitrice e vano cassetto per il polline. Cosa volte di più?

Compra | sul nostro shop

Posacenere Antivento:

Cosa c’è di meglio che godersi una bella fumata all’aria aperta, magari immersi nella natura di uno splendido panorama. Come di consueto, a Dailybest prestiamo sempre un occhio di riguardo per l’ambiente, questo posacenere non solo proteggere il vostro spinello da indesiderate folate di vento, comodo e portatile, eviterà di dimenticarvi indesiderati mozziconi nella vostra spiaggia preferita.

Compra | sul nostro shop

Kit da rollaggio portatile:

Guardatelo, sembra un iPod è invece è una pratica custodia per trasportare la vostra sostanza preferita e consumarla con discrezione. Basta estrarre la cannuccia di alluminio dal kit e vi troverete un sigaretta già perfettamente farcita. E potete anche personalizzare il logo.

Compra | sul nostro shop

Pipa ad acqua:

Beh, ne siamo certi, se siete finiti a leggere quest’articolo sicuramente da ragazzini avrete utilizzato le bottigliette a bocca larga di una nota marca di the per costruirvi degli approssimativi bong DIY. Ma ormai avrete passato i trent’anni, anche sballarsi richiede un certo ritegno.

Compra | sul nostro shop

Kit per fumatori casalingo:

Sembra nata per contenere un vino d’annata o un cognac pregiato, invece questa raffinatissima cassetta in legno è fornita di tutto gli attrezzi necessari per fumare come più si preferisce. Ed utile anche per mantenere in ordine tutti i proprio accessori con eleganza.

Compra | sul nostro shop

Vaporizzatore:

I vantaggi di un vaporizzatore li conoscete tutti, cassa in ceramica per il riscaldamento e un design intrigante. Ribadisco, avete passato i 30 anni.

Compra | sul nostro shop