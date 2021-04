Weekly Shop: 5 articoli per portare il cinema nel salotto di casa

Cinque consigli per gli acquisti sul nostro shop scelti ogni settimana con un tema differente

Nostalgia del cinema la domenica sera? Nessuna paura, Ti basterà inserire il mini proiettore nel carrello e metterti comodo sulla tua poltrona in attesa che lo spettacolo inizi. Il nostro mini proiettore è silenzioso e compatto, il software supporta sia collegamenti con Android e IOS la sua dimensione compatte ti permetteranno di posizionarlo su sulla scrivania o appenderlo semplicemente al soffitto. Trovata una parete bianca o un punto dove appendere un lenzuolo in casa il gioco è fatto!

Se vuoi goderti il film senza dover interrompere la visione più e più volte, causa continuo refill di popcorn, questo contenitore farà al tuo caso. La sua dimensione ti permetterà di conservare la giusta quantità e nel frattempo tenere “il bottino” al caldo grazie al suo comodo tappo. E se la tua cucina non fa invidia a una postazione di Master Chef, il materiale in silicone, inoltre, ti permetterà di cucinare direttamente nel tuo microonde. Valida (e più economica) alternativa alla popcorn maker machine.

C’è un solo elemento che accomuna ogni grande pellicola cinematografica: il profumo dei popcorn. Per mantenere vivo il tuo olfatto abbiamo inserito nel nostro shop una popcorn maker machine. E, per restare in tema di sensi, non dimenticare la vista. Scegli la versione che preferisci: vintage o moderna. Una volta che iniziato il film non ti resterà che gustare il tuo mais scoppiettante!

Cosa rende un film davvero speciale, si sa, è l’atmosfera che si crea guardandolo. Cogliere una citazione, una colonna sonora, un dettaglio che ci riporta ad attimi felici della nostra vita. Quello che ti occorre per ampliare il tuo udito e immergerti totalmente nella visione del tuo film preferito sono sicuramente delle ottime casse. E se il tuo gusto è un po’ retrò, questo modello bluetooth in legno ti renderanno subito protagonista di una pellicola 70.

L’odore dei pop-corn, le poltroncine, le pubblicità contro la pirateria. Siete degli appassionati cinefili e non ne potete più di visionare i vostri film preferiti sulla tv di casa? Il Dpcm del 2 marzo aveva stabilito il 27 marzo (Giornata mondiale del teatro) come data simbolica per la riapertura di tutti gli impianti, slittata questa possibilità, le nuove normative hanno ribadito la chiusura di cinema e teatri almeno per tutto aprile. Come ovviare a questa spiacevole situazione? Che sia la notte degli Oscar o una seria su Netflix, 5 articoli per portare il multisala nel salotto di casa .

Un attrezzo tanto piccolo quanto indispensabile. Magari non avete il pollice verde e non ne avete mai tenute un paio in mano, magari le userete esclusivamente per tagliare il rosmarino per aromatizzare la fiorentina che state cuocendo sul vostro fiammeggiante nuovo barbecue portatile. Ma con l’arrivo della primavera sarebbe anche il caso di dare una bella accorciatina ad alberi ed arbusti che popolano il vostro angolo all’aperto. Compratevi un paio di cesoie per piacere. Materiale: acciaio inossidabile e manico in legno Informazioni sul prodotto: lunghezza totale 200mm Prodotto spedito dalla Cina Tempi di consegna: 20/30 gg.

Si chiama Blips Ultra Labkit, è un prodotto italiano e trasforma il tuo cellulare in un microscopio. Le lenti si applicano al cellulare velocemente con un adesivo. Il kit comprende anche delle lenti macro.

Nostalgia del campo da basket? La lavagna tattica ti permetterà di studiare lo schema migliore per le tue partite e ipotizzare la tecnica di gioco che incontrerai in campo con i tuoi avversari. Ricordati, una volta bordo campo, di cancellare il tuo schema: con la pretesa di ammirare la tua whiteboard la squadra rivale conoscerà tutti i tuoi segreti! Ottima anche per gli E-sports. Caratteristiche: Formato: 40 x 24cm Contiene: Basketball Coach lavagna Marker nero Pulisci Lavagna Prodotto spedito dalla Cina. Tempi di consegna: 20/30 gg.

Immagina di trovarti in un campo da tennis. L’aria aperta, gli uccellini che cinguettano, il sole del primo pomeriggio. Apri gli occhi: sei nel tuo soggiorno e ad allenarti non è una simpatico maestro in visiera e gilet ma il tuo allenatore da tennis portatile. Perfetto per qualsiasi livello e per qualsiasi età. E potrai anche allenarti in pigiama. CARATTERISTICHE: Altezza: 81 centimetri circa prima di iniziare il tuo allenamento riempi la base con acqua o sabbia Prodotto spedito dalla Cina. Tempi di consegna: 20/30 gg.

Preparati a vivere una primavera all'insegna dell'outdoor. Nel 2021 ti sembra un refuso? Errore, parliamo del tuo giardino. La tenda a vela per esterno donerà il giusto appeal al tuo terrazzo, oltre alla perfetta ombra per pranzi e\o smartworking all'aria aperta. La sua forma concava si presta anche in caso di vento o pioggia -per sfuggire a passeggiate con il cane o videochiamate con i parenti-, il suo tessuto resistente e impermeabile presenta inoltre una grande resistenza a muffa e strappi. Il facile kit di fissaggio, permette di movimentare la tenda e riporla in una comoda sacca. Materiale: poliestere Dimensione: 2 x 2 x 2 m Colore: grigio, beige, sabbia, verde, rosso Prodotto spedito dalla Eu e non Tempi di consegna: 20/30 gg.

Pochi oggetti esprimo un’idea di spensieratezza e relax quanto un amaca. Quest’articolo, realizzato in tela e disponibile in due colori, è leggerissimo ed è dotato di un comodo zaino per portarselo appresso durante il campeggio. E se non disponete di alberi sufficientemente robusti non desistete, grazie agli appositi agganci potrete godervi il benefico dondolio dell’amaca anche sul vostro balcone. Dimensioni: 280 x 80cm Dimensioni tessuto: 190 x 80cm Supporto peso: 120 kg ca. Colore: rosso\blu Materiale: tela di canapa\ nylon Prodotto spedito dalla Cina, Stati Uniti, Australia, Francia, Spagna. Tempi di consegna: 20/30 gg.

Kit tie dye, utilizzabile con tessuti come il cotone e rayon. Perfetti per personalizzare qualsiasi capo, dalle tshirt, ai jeans, fino a borse e sciarpe. Caratteristiche: 12/10/8/18 coloranti 8 colori: rosso, arancione, giallo, verde, blu scuro, viola, marrone, nero 10 colori: rosso, arancione, giallo, verde, acido orange, blu navy, blu scuro, viola, marrone, nero 12 colori: viola profondo rosso, rosso, arancione, giallo, verde, arancione acido, blu navy, blu scuro, viola, viola, marrone, nero 18 colori versione: fucsia, rosso, arancione, giallo, acid orange, verde, blu scuro, blu chiaro, viola, blu, viola scuro, marrone, nero, corallo rosso, rosso vino, verde oliva, rosa, verde acqua, blu chiarissimo 40 bande di gomma 8 guanti usa e getta 1 tovaglia 1 manuale Prodotto spedito dalla Cina.Tempi di consegna: 20/30