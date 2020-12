Cinque serie tv cult degli anni Novanta che vi riporteranno indietro nel tempo

Gli anni Novanta sono stati di fondamentale importanza per la cultura pop. Il decennio ha segnato il ritorno della televisione negli Stati Uniti e in Italia primeggiano le serie tv. I protagonisti delle serie tv sono stati i beniamini degli adolescenti di quegli anni: tutti sognavano le loro storie d’amore e le loro vicissitudini, ma non solo. Dal punto di vista tecnico, le serie tv degli anni Novanta sono state le madri delle serie che oggi ci tengono incollate allo schermo. Alcune di queste, oggi, possono apparire vecchie e banali, ma non è così: basta vedere il successo di Friends e di come questa, sia tra le preferite tra i ventenni.

I segreti di Twin Peaks (1990-1991-2017)

Who killed Laura Palmer? Ideata da David Lynch e Mark Frost, Twin Peaks è tra le serie più cupe, gotiche e belle mai realizzate, il tutto accompagnato dalle musiche di Angelo Badalamenti. La serie è ambientata in una città del Montana dove non succede mai nulla, fino a quando non viene ritrovato il cadavere di una ragazza che si chiamava Laura Palmer. Da quel momento la città non appariva così tranquilla come sembrava.

Beverly Hills 90210 (1990-2000)

Dieci stagioni in dieci anni. In America in quegli anni, la maggior parte delle serie tv parlavano di vicende familiari. Con Beverly Hills 90210 questa tradizione è scemata gradualmente. Per la prima volta si parla di adolescenti ricchi e viziati che vivevano nel quartiere lussuoso di Beverly Hills. Venivano trattati temi come l’amore, il sesso, le droghe, l’AIDS e l’omosessualità senza filtri.

Willy, il principe di Bel-Air (1990-1996)

Tra le serie di quegli anni, Willy il principe di Bel Air è quella che ricorda di più le sitcom degli anni Ottanta. Willy, il protagonista, lascia il ghetto di Philadelphia per trasferirsi nella lussuosa villa degli zii a Bel Air. La sitcom, in alcune scene, ricordava molto i Robinson: infatti alcune guest star di questa hanno partecipato in alcuni episodi di Willy il principe di Bel Air.

Buffy l’ammazza vampiri (1997-2003)

La protagonista, Buffy Summers, dopo aver incendiato la palestra del suo liceo, si trasferisce a Sunnydale con sua madre. All’apparenza sembra una ragazza normale, ma in realtà è l’ultima discendente di una stirpe di ammazza vampiri. Prima di diventare una serie tv, Buffy era nato come film per il grande schermo. L’idea, però, si rivelò un flop, anche se il regista, sicuro del suo lavoro, non volle abbandonare l’idea, così pensò a una serie tv. Dopo il primo flop erano poche le reti televisive che volevano produrre lo show, ma grazie agli home video, la serie è riuscita a decollare.

X-Files (1993-2002-2016-2018)

X-Files oltre a essere un cult è una delle serie tv più premiate di quel decennio: tre Emmy su ventuno nomination e cinque Golden Globe su dodici candidature. La serie vede protagonisti due agenti dell’FBI che indagano su su casi particolari di natura paranormale. Durante le prime stagioni la serie vide espandere rapidamente il suo pubblico: è passata da un piccolo e fedele gruppo di seguaci fino a un pubblico più vasto. Secondo il New York Times la serie è stata una tra le prime a trattare argomenti nuovi come il panorama informatico, e-mail, internet, telefonia mobile, ed è stata questa una delle maggiori caratteristiche che ha incuriosito gli spettatori.

