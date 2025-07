Paolo Bonolis è un conduttore televisivo fra i più amati in assoluto. Ironico, con la battuta sempre pronta, con l’accento romano che è uno dei suoi marchi di fabbrica e la velocità di pensiero e di parola (unita alla grande cultura dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo) lo rendono davvero uno degli elementi di spicco della televisione italiana.

Grazie a quanto fatto nel corso della sualunga carriera nel piccolo schermo, il presentatore TV può permettersi di avanzare richieste importanti che in molti casi vengono sposate senza alcun tipo di problema. E così, grazie a questo, presto potremo vederlo all’opera in quello che è considerato da tutti uno dei suoi programmi più amati, se non proprio il più amato in assoluto.

Paolo Bonolis, torna il programma più amato: i dettagli

Torna uno dei programmi più amati in assoluto di Paolo Bonolis. Ad annunciarlo ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, durante la presentazione dei palinsesti 2025/26. Il dirigente ha rivelato che il programma storico Il senso della vita è previsto nei prossimi mesi, anche se in una variante rivista e migliorata. Non sappiamo ancora in via ufficiale quando effettivamente andrà in onda, tuttavia ciò che appare piuttosto chiaro è che Il Fatto Quotidiano ha fatto una previsione a riguardo. Il senso della vita dovrebbe fare ritorno in seconda serata, e nel periodo che va da marzo a maggio 2026.

Adesso si accende la curiosità per scoprire quali saranno i primi ospiti intervistati da Paolo Bonolis, che ha sempre portato grandi risultati attraverso le ‘sue’ trasmissioni televisive. In particolare quella che abbiamo appena citato, è famosa per aver regalato spesso e volentieri un sacco di emozioni a chi l’ha seguita, grazie a interviste e dialoghi capaci di entrare nel cuore dei telespettatori e delle telespettatrici di tutta Italia. In ogni caso, per Bonolis non è destinato a terminare tutto quanto con Il senso della vita. Nel 2025/26, proprio come annunciato da Berlusconi, tornerà ad occuparsi di Avanti un altro.

Confermata, inoltre, la sua presenza nella giuria di Tu si que vales al fianco di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto. Una stagione televisiva molto importante per Bonolis, quindi, che si prepara ad ottenere altri risultati straordinari a livello di ascolti. L’obiettivo è intrattenere chi segue, donando un po’ di leggerezza a milioni di persone che non vedono l’ora di rilassarsi davanti al televisore, specialmente in serata dopo una lunga (e spesso stressante) gironata impegnativa.