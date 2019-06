I regali perfetti per quel tuo amico tanto esperto di vini

Tutti noi abbiamo un amico che ama vantarsi delle sue conoscenze, con la chiacchiera sempre pronta ad esplodere e quel senso di superiorità tipico di chi crede di saperne una più del diavolo. E ogni comitiva ha sempre tra i suoi membri il classico esperto di vini che, quando ci si siede a un ristorante, ama fare l’intellettuale con la carta dei vini in mano, blaterando di abbinamenti e vigne.

Ecco allora una lista di regali perfetta per lui perché, in fondo, dobbiamo ammettere che gli vogliamo comunque bene, anche se alle volte ne spara di tutte i colori. Prima dei regali, però, è meglio partire con un po’ di novità. Se questo nostro amico è ancora lì che scruta scaffali polverosi alla ricerca dell’antica bottiglia perduta, oggi esiste anche la possibilità di rivolgersi a grandi catene come Easycoop, specializzate nella vendita di vini online, e dunque in grado di offrire un’ampia scelta di bottiglie. Detto questo, adesso arriva il momento di scoprire quali doni fargli!

Calzini “portami del vino”: il calzino perfetto per chi ama stare accoccolato sul divano, con i piedi all’aria e vuole al contempo mandare un messaggio molto chiaro. Questi accessori, infatti, vantano la presenza di una scritta sulla pianta che è tutto un programma: “portami del vino” (e mi farai felice, aggiungiamo noi).

Sciabola per champagne: d’accordo, non si tratta di vino ma di bollicine, però alcune volte una sciabola in mani inesperte crea delle scene davvero divertenti. Sperando di non assistere ad un harakiri scaturito dalla delusione per eventuali insuccessi.

Coravin: per un amico amante del vino e delle tecnologie, ecco il Coravin. Di cosa si tratta? Di un estrattore molto avanzato, che consente di inserire un ago nel tappo, senza per questo far entrare il vino a contatto con l’ossigeno. In pratica, grazie a questo comodo gadget, si può conservare una bottiglia a lungo senza per questo rovinare il vino che contiene. Altro regalo hi-tech? La bottiglia wi-fi, perfetta per chi vuole stupire i propri ospiti.

Un bicchiere “Extra-size”: il vino, si sa, andrebbe degustato con calma, scambiando quattro chiacchiere in salotto. Per i più coraggiosi, però, ecco il bicchiere extra-size, dove poter versare un’intera bottiglia di vino. In realtà si parla anche di un accessorio dal grande stile, per via della sua struttura: viene difatti composto da una sorta di bottiglia in vetro con un calice sulla sua sommità.

I preservativi al gusto di vino: il tuo amico condivide la passione per i vini anche con il la propria fidanzata o viceversa? Allora perché non condividerla anche nei momenti più intimi, qualche buontempone ha creato i preservativi al gusto vino. Pensa che gli americani lo avevano già creato al gusto bacon…

Il lucchetto per il vino: ogni amante dei vini sa che le sue bottiglie sono un vero e proprio tesoro visto che c’è chi arriva a spendere oltre 500mila dollari, ma non sempre si ha una cassaforte a disposizione. Poco male, perché ci pensa il lucchetto per il vino a risolvere ogni “furto”. Grazie a questo accessorio, il tuo amico potrà mettere al sicuro i propri “preziosi”, senza temere le mani lunghe degli ospiti.

Hai un amico che ama il vino, e che si professa grande esperto del nettare di Bacco? Ti conviene stupirlo con uno dei regali visti oggi, ottime idee anche per metterlo in imbarazzo o in difficoltà!