Portamonete che sembrano veri animali: adorabili o raccapriccianti?

Si chiama Minnie, il sito cinese che ha iniziato a vendere dei portamonete grandi una mano, che hanno la forma della testa di un cane e un gatto.

I pareri su questi oggetti potranno essere vari e contrastanti.

Per alcuni magari, saranno un’evoluzione dei pupazzetti in velluto degli Amici cucciolotti, quella serie di animaletti morbidosi da collezionare che spopolavano tra le bambine.

Per altri invece, il richiamo a animali imbalsamati sarà forse il paragone più corretto.

Cane portamonete - Cane portamonete

Sul sito, vi sono anche altri animali simili, in versioni minuscole (sono grandi circa 20 cm al massimo) ma proposti a figura intera e quindi decisamente più associabili ai pupazzetti italiani tanto amati dai bimbi.

Cane in miniatura - Cane in miniatura

Ancora una volta, in ogni caso, i cinesi riescono nell’offrirci qualcosa che sa lasciarci a bocca aperta.

Che sia per lo stupore in senso positivo (per la minuzia con cui son fatti questi portamonete) o negativo (perché contrario a un tipo di morale animalista e più sensibile) è fatto personale e insindacabile.

Secondo voi, sono più raccapriccianti o adorabili?

Gatto portamonete - Gatto portamonete