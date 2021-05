WeeklyShop: I 5 migliori articoli per il piacere femminile (e non solo)

Cinque consigli per gli acquisti sul nostro shop scelti ogni settimana con un tema differente

La vera e propria nuova frontiera dei sex toys femminile, applicabile sul clitoride ma anche sui capezzoli e altri punti erogeni. Questo modello, oltre alla modalità di suzione a ultrasuoni, possiede anche una simpatica lingua per tante altre divertenti varianti. Ci sono donne che ammettono che, una volta provato, non torneranno più indietro.

Se invece non siete sole ma la pandemia vi ha costrette ad un’ostica distanza, se gli orari del lavoro uniti al coprifuoco fanno rima con astinenza, se il vostro compagno\a abita in una regione “rossa” o dall’altro capo del mondo, con questo vibratore wireless potete portare il vostro sexting a un altro livello.

La forma ricurva di quest’attrezzo permette un più facile raggiungimento del punto G. Per un appagante penetrazione classica avvantaggiata dalla simultanea stimolazione del clitoride o una più avvincente penetrazione doppia, qualunque sia il vostro stile, questo è il supporto che fa per voi.

Disponibile in diversi colori, il più classico dei sex toys femminili, adatto anche per coppie gay o maschietti che non disegnano i piaceri di un massaggio prostatico. Comunque la mettiate, il vostro partner non sarà mai dotato di vibrazione, questo ha ben 20 frequenze diverse, ed è pure silenzioso.

Uno dei pochi articoli capaci di spodestare il monopolio dei classici vibratori. La funzione vibrante stimolando il clitoride è in grado di far raggiungere livelli di piacere irraggiungibili con la penetrazione. Infatti si chiama “bacchetta magica”.

Magari siete semplicemente ipocondriache e in una situazione di pandemia mondiale cercarvi un partner sessuale non la prima delle vostre priorità. Magari state semplicemente bene da sole o siete delle orgogliose femministe convinte che un vibratore equivalga a uno scettro con il potere di annullare ogni reminescenza maschile. Magari siete una coppia lesbica o gay e questi articoli potranno sempre tornarvi utili. Magari siete solamente insoddisfatte dai vostri compagni o più semplicemente volete aggiungere un nuovo pizzico di pepe al rapporto. Qualunque sia la vostra motivazione, qui sotto troverete una selezione dei 5 migliori sex toys per il piacere femminile (e non solo).

DAL NOSTRO SHOP

20,26 €

Tenda a vela per esterno

Preparati a vivere una primavera all'insegna dell'outdoor. Nel 2021 ti sembra un refuso? Errore, parliamo del tuo giardino. La tenda a vela per esterno donerà il giusto appeal al tuo terrazzo, oltre alla perfetta ombra per pranzi e\o smartworking all'aria aperta. La sua forma concava si presta anche in caso di vento o pioggia -per sfuggire a passeggiate con il cane o videochiamate con i parenti-, il suo tessuto resistente e impermeabile presenta inoltre una grande resistenza a muffa e strappi. Il facile kit di fissaggio, permette di movimentare la tenda e riporla in una comoda sacca. Materiale: poliestere Dimensione: 2 x 2 x 2 m Colore: grigio, beige, sabbia, verde, rosso Prodotto spedito dalla Eu e non Tempi di consegna: 20/30 gg.

6,50 €

Buca da golf portatile

Sfatiamo un vecchio mito: il golf non è uno sport per ricchi, almeno non lo è sul nostro shop. Questa buca portatile ti permette di trasportare qualsiasi ambiente, indoor e outdoor, in un perfetto campo da putting green e vivere il tuo allenamento comodamente a casa. Tiger Woods at home. CARATTERISTICHE: Diametro del foro: 6.3 centimetri circa Bandiera Altezza: 16.5 centimetri circa Putting Cup Dimensione: 17.3x13.3 centimetri circa Materiale: Plastica Prodotto spedito dalla Cina. Tempi di consegna: 20/30 gg.

0,78 €

Filtro per le microplastiche da lavatrice

Certo, questo oggetto non ridurrà direttamente l’uso della plastica ma, posto nella vostra lavatrice, oltre a raccogliere capelli, lanuggine ed eventuali altri resti, filtrerà le microplastiche contenute nella gran parte dei vostri vestiti evitando finiscano in mare. È sufficiente no? CARATTERISTICHE Peso: 38g Materiale: PP di plastica + poliestere Colore: rosa, verde, blu Diametro: 6.5 centimetri Prodotto con spedizione extra-UE. Tempi di consegna: 30 gg lavorativi.

7,38 €

Spazzolino in bambù

Gli spazzolini, a esempio, sono un problema ben più grave delle cannucce. La stragrande maggioranza degli spazzolini sono costruiti in plastica e andrebbe cambiata ogni due mesi. Mi correggo, ogni due mesi andrebbero cambiate esclusivamente le setole. Per caso sostituite l’auto ogni volta che fate un cambio gomme? Con questo set di spazzolini in bambù con testine intercambiale fate bene all’ambiente e guadagnate in stile. CARATTERISTICHE Materiale: 100% biodegradabile manico di bambù Prodotto con spedizione extra-UE. Tempi di consegna: 30 gg lavorativi.

52,90 €

Kit da tavolo per trasformare lo smartphone in microscopio

Si chiama Blips Ultra Labkit, è un prodotto italiano e trasforma il tuo cellulare in un microscopio. Le lenti si applicano al cellulare velocemente con un adesivo. Il kit comprende anche delle lenti macro.

15,00 €

Grinder professionale

Quando avete abbandonato il vostro grinder in plastica per un più performante modello in metallo a più scomparti, sicuramente, avrete già notato le differenze. Ma qui stiamo parlando della Ferrari dei trinciatori: macino a mano, 4 livelli con sistema di filtraggio differente, palettina raccoglitrice e vano cassetto per il polline. Cosa volte di più? CARATTERISTICHE Materiale: in lega di zinco Prodotto con spedizione extra-UE. Tempi di consegna: 30 gg lavorativi.

36,90 €

Orologio da tavolo vintage

Dal design minimal, l'orologio da tavolo con flip-page è perfetto per la tua scrivania, donando un tocco vintage al tuo studio o alla tua casa. CARATTERISTICHE: Dimensioni: 195mm x 170 millimetri Non include batterie Prodotto spedito dalla Cina, Stati Uniti o Repubblica Ceca. Tempi di consegna: 20/30 gg.

28,16 €

Mini piscina

Chi l’ha detto che per possedere una piscina bisogna essere ricchi o avere ettari di giardino a disposizione. Volete contrastare le afose giornate estive ma non potete permettervi un condizionatore? Le dimensioni ridotte di questo modello permettono un perfetto posizionamento anche al centro del vostro salotto. L’inquadratura giusta, il filtro più adatto e due piccole palme tatticamente posizionate sullo sfondo basteranno per trasformare un angolo di casa in una splendida località di vacanza. E per i più abbienti proponiamo anche una versione deluxe. Piatto fondo interno con funzione anti-scivolo Materiale: ecologico del PVC Dimensioni: 60 x 20H cm 80x20H cm 80x30H cm Prodotto spedito dalla Cina Tempi di consegna: 20/30 gg.