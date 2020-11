Aldobrando: la nuova graphic novel di Gipi che vi porterà nel medioevo

Se siete amanti del medioevo e di tutto ciò che riguarda quel periodo, non potete perdere la nuova graphic novel di Gipi, Aldobrando che uscirà il prossimo 5 novembre. I disegni di Luigi Critone, fumettista italiano molto noto in Francia, narrano le vicende di un ragazzino alla scoperta del mondo: un’avventura medievale intrigante, ironica e commovente. Un romanzo di formazione per tutti e non solo per i più piccoli. Per chi avesse già giocato a Bruti, il gioco di carte di Gipi, queste ambientazioni non sono certo nuove.

“Gipi e Luigi Critone con Aldobrando firmano una storia formidabile, tra racconto di formazione e favola politica. Una galleria di personaggi divertente romantici al servizio di una sceneggiatura diabolicamente ben congegnata”.

Aldobrando: come rincorrere il proprio destino

Il libro ha riscosso un notevole successo in Francia. Visti i riscontri positivi da parte di critici e librai, Coconino Press porta in Italia Aldobrando. La storia è ambientata in un universo medievale fantastico creato da Gipi e narra le vicende di un giovane orfano cresciuto da uno strego e mandato a correre il mondo per andare incontro al suo destino. Aldobrando riesce a sopravvivere in un ambiente ostile dove vigono crudeltà, cinismo e sopraffazione. Diverso dagli altri, il protagonista riesce a farsi strada con lealtà e sacrificio, animato da un senso di giustizia. Durante il tragitto andrà incontro a personaggi, luoghi e situazioni diverse. Il giovane non si ritira davanti alle difficoltà e con la sua forza e la sua innocenza, continua il suo lungo viaggio. Afferma l’autore in merito:

“Un eroe senza i tratti dominanti dell’eroe. Un personaggio che oppone alla forza bruta quella dell’innocenza. Un ragazzo che non sa niente del mondo o dell’amore, ma il percorso che farà lo porterà anche a scoprire questo sentimento, che è l’unico premio che immagino per una persona”.

Compra | su amazon

Per la prima volta l’autore si è concentrato maggiormente sulla scrittura. Si è sentito libero di narrare una storia senza troppi sotterfugi e il tutto è stato possibile grazie matita di Critone.