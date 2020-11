Elettra Lamborghini diventa un fumetto dedicato ai bambini

Sulla copertina glitterata del suo primo libro ufficiale, Elettra Lamborghini indossa la tuta con le piume che aveva la prima sera a Sanremo, tiene in mano un microfono scintillante e tutto intorno stelle e cuori ricordano tanto i cartoni animati degli anni 80 con protagoniste le maghette.

Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo, edito da BeccoGiallo, è una divertente graphic novel che trasforma la twerking queen in un personaggio scanzonato e ironico, ma sempre molto chic, una guerriera che si nutre di latte di soya.

Cantante, showgirl e coach alla sesta edizione di The Voice, Elettra Lamborghini ha il volto e l’attitudine ideali per vestire i panni di un’eroina dei fumetti (nonostante, come dirà in conferenza stampa, non ne legge da quando era piccola) e tra un cambio d’abito e di acconciatura, un pomeriggio in studio e un giro di shopping, nella sua nuova avventura a disegni dovrà affrontare mille difficoltà e ostacoli.

In un mix tra Lara Croft, Lamù e Pollon, Elettra affronta con sorrisi e forza d’animo una serie di eventi sfortunati che incasinano le sue giornate divise tra musica, shooting e palestra; Elettra fumetto è sexy, ma anche buffa sul suo cavallo imbizzarrito per il luccichìo di uno Swarovski.

C’è una spiegazione a tutta questa sfortuna; Elettra è vittima di una maledizione e sarà il Santo delle dive a spiegarle come liberarsene. Il Santo delle dive è solo uno dei tanti personaggi, amici e rivali, tutti ugualmente divertenti, che Elettra incontrerà durante la sua avventura: le sacerdotesse del twerking, le tre streghe, i vicini di casa, Alfredo, suo fidato factotum. Come ogni super eroina che si rispetti Elettra sfodererà tutte le sue capacità e qualità per raggiungere quell’obiettivo e saranno proprio il ritmo e il twerking, di cui è regina indiscussa, a salvarla.

Girl power e ironia, Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo è un fumetto per ragazze, leggero e scanzonato, senza alcuna pretesa se non quella di divertire e far sorridere, ma che in fondo ha la sua morale; la strada per diventare una star, o in generale per realizzare qualunque sogno, è dura e faticosa.

Bisogna combattere ogni giorno per arrivare al successo personale e raggiungere i propri obiettivi; bisogna sopravvivere alle avversità e agli imprevisti, magari facendo come Elettra, mettendosi in gioco, sorridendo o mangiando gelati nascosti sotto una coperta.

Il soggetto del libro è di Marco Tamagnini, la sceneggiatura di Luca Vanzella e i disegni di Salvatore Callerami; Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo è un’avventura a fumetti che esalta le doti migliori della protagonista, la sua carica, la sua sincerità e il suo entusiasmo. Il libro è corredato dallo storyboard e da una bellissima gallery dei characters di Ilaria Catalani che disegna tutte le Elettra possibili e dove lei sembra una di quelle bamboline da vestire con mille abiti e accessori.

