Anestesia: la nuova graphic novel di Fumettibrutti che parla di metamorfosi e transizione

Dopo il successo di Romanzo Esplicito (2018) e P. – La mia adolescenza trans (2019), entrambi editi per Feltrinelli, Fumettibrutti, cioè Josephine Yole Signorelli, ha lanciato la sua nuova graphic novel: Anestesia, uscita lo scorso 29 ottobre. Disponibile nelle librerie e online, l’autrice catanese continua la saga autobiografica.

Anestesia: tra metamorfosi e transizione

Anestesia segue le orme dei primi due volumi. È un libro che parla di vita e dei vari processi che la costituiscono. D’ispirazione autobiografica, Anestesia è dedicato ai processi di metamorfosi e di transizione della vita della protagonista. La graphic novel narra come la vita possa prendere una direzione diversa da quella che si immaginava. In questo caso viene narrato come viene segnato l’inizio di un nuovo capitolo: dalla vittoria legale, all’intervento, al trasloco, alle abitudini, alla conoscenza di nuove persone fino a un nuovo lavoro. Poetica e brutale, disarmante e tagliente, Josephine riesce a far capire l’importanza di difendere le proprie scelte e la propria identità.

Seppur fondamentale, il cambiamento non è facile e abituarsi alle conseguenze non è una cosa immediata. Fumettibrutti è in grado di rappresentare queste difficoltà con dei semplici disegni che valgono più di mille parole. La storia, però, non mette solo in luce le difficoltà a cui va incontro la protagonista, ma la forza di una donna che non vuole arrendersi davanti agli ostacoli e decide di andare avanti per la sua strada. I personaggi che incontra nel suo cammino sono di fondamentale importanza poiché regaleranno alla protagonista esperienze, positive e negative, che l’aiuteranno durante il suo percorso.

A proposito di Fumettibrutti

Per chi non la conoscesse, Josephine Yole Signorelli è nata a Catania nel 1991 ed è il nuovo fenomeno del fumetto italiano. I fumetti di Yole sono duri e spiazzanti. Raccontano la realtà e i sogni, spesso disillusi, della sua generazione. Alle spalle ha tre graphic novel, Romanzo esplicito (2018), Post Pink (2019), P. la mia adolescenza trans (2019), che hanno riscosso successo, non solo nel campo fumettistico, vincendo numerosi premi.

Anestesia – Fumettibrutti

Compra | su amazon