Cinque cofanetti che vi faranno compagnia durante l’inverno

I servizi streaming offrono una grande quantità di film e serie tv di tutti i generi. Ogni volta che vogliamo vedere un programma, abbiamo l’imbarazzo della scelta. Se non siete amanti del sistema streaming e preferite il buon vecchio lettore dvd, o blu-ray, oggi potete acquistare i vostri film preferiti sui vari e-commerce. Abbiamo selezionato cinque cofanetti di film che hanno fatto la storia del cinema e che vi terranno compagnia in questo lungo inverno.

Harry Potter Collection

Il primo cofanetto è un evergreen. Harry Potter ci ha accompagnati per dieci anni e per otto film. La serie di romanzi di J. K. Rowling è stata fondamentale per chi è stato ragazzino negli anni Zero. Se volete rivivere quegli anni sono disponibili tutti i film in un unico cofanetto.

Cofanetto di Audrey Hepburn

Audrey Hepburn oltre ad essere stata un’icona di stile è stata una delle più grandi attrici della storia del cinema. Le sue interpretazioni sono diventate fonte di ispirazione per le attrici di oggi. In questo cofanetto potete trovare alcuni dei suoi film più celebri: Sabrina, Cenerentola a Parigi, Colazione da Tiffany, My Fair Lady e Vacanze Romane.

Star Wars Cofanetto: la saga di Skywalker completa

Star Wars è una delle saghe più viste e amate di sempre. Bibbia per i nerd e per i cinefili, Star Wars unisce diverse generazioni. George Lucas è riuscito a creare non solo dei film ma un’istituzione. Se siete fan o se volete approcciarvi per la prima alla saga, questo cofanetto fa per voi.

The Lord of the Rings: the motion picture trilogy, extended edition

Il Signore degli Anelli è una delle saghe più magiche della storia del cinema. La trilogia è in grado di tenere lo spettatore incollato allo schermo per ore. Storie, personaggi e posti magici sono disponibili in questa edizione. Oltre ai film all’interno potete trovare più di 26 ore di contenuti aggiuntivi.

I capolavori Di Walt Disney 2018

La Disney ha pensato bene di inserire tutta la nostra infanzia in un unico cofanetto. Questo contiene venti tra i film più importanti e belli creati dal genio di Walt Disney. Biancaneve e i sette nani, Fantasia, Pinocchio, sono solo alcuni dei film contenuti in questo cofanetto da tenere esposto in salotto.

