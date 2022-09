Dal 12 settembre il manga di Elden Ring sarà distribuito in formato digitale da Planet Manga.

Elden Ring il manga è realtà

Anticipato da Famitsu e da alcuni, ben informati, utenti su Twitter e Reddit, anche in Italia arriva il manga di Elden Ring. La via per l’albero madre, questo il titolo, infatti è stato appena annunciato da Panini Planet Manga, dopo una giornata intera dedicata a lanciare indizi, abbastanza eloquenti, ai fan e agli appassionati dell’opera di From Software.

Molto interessante la modalità con cui verrà distribuito il manga: “I primi due capitoli saranno disponibili a partire dal 12 settembre e i successivi usciranno a cadenza quindicinale. I vari capitoli in formato digitale saranno fruibili gratuitamente per un limitato periodo di tempo. Una formula inedita per il mercato italiano che permetterà a tutti gli appassionati di seguire le uscite in modo completamente gratuito a solo una settimana di distanza dal Giappone“. Quindi una fruizione, praticamente in diretta di un’opera che, almeno dalle prime immagini trapelate sul web, pare essere contraddistinta da un disegno veramente impattante e ben realizzato, molto fedele all’opera originale.

“La storia racconta il viaggio di un Senzaluce, esiliato nell’Interregno e privo di mezzi ed equipaggiamento. Scoraggiato dalla vita crudele dell’Interregno, incontra una ragazza misteriosa di nome Melina. Quest’ultima gli fa una proposta e in seguito decidono di partire verso l’Albero Madre. A fare da contraltare alle dettagliatissime tavole di Nikiichi Tobita saranno le situazioni a dir poco bizzarre ed esilaranti che il protagonista dovrà affrontare nel suo pericoloso viaggio. Non mancheranno incontri e scontri con celebri personaggi del mondo di Elden Ring, come Blaidd il Mezzo Lupo, Margit, il Presagio implacabile, Godrik l’Innestato… e ovviamente Ranni la Strega! Che ruolo avranno questi personaggi e come interagiranno con il protagonista?”. Il tono della vicenda narrata sarà, quindi, quella di una vera e propria storia, con una componente comedy molto forte. Chissà se ci sarà anche un’edizione fisica, magari in cofanetto. Staremo a vedere, anzi, per il momento, staremo a leggere!