Caravaggio e il ’68 musicale: due graphic novel per febbraio

Due nuovi fumetti in uscita per Feltrinelli Comics ci faranno compagnai in questo lungo inverno

Rissoso, sanguigno, amante del vino e delle donne, dopo l’accusa di omicidio Michelangelo Merisi trascorse in Sicilia un periodo inquieto ma fecondo, dove diede vita ad alcune delle sue opere più significative. E dove fu chiamato al palazzo di un ricco commerciante di seta per realizzare il ritratto di sua figlia, la giovane Isabella. Ribelle e appassionata di pittura, la ragazza si rivelerà molto più che il semplice soggetto di un dipinto e sarà protagonista di una storia, sospesa tra realtà e immaginazione, dedicata all’arte e alla libertà.

Ecco due proposte da Feltrinelli Comics per febbraio 2021, due romanzi grafici molto diversi tra loro, che divulgano cultura e controcultura di due periodi storici agli antipodi: da una parte gli anni Sessanta italiani con tutte le loro istanze e le loro contraddizioni, viste dagli occhi di una band che gira il Paese, dall’altra la fine del 1500 e uno dei suoi più famosi interpreti, Michelangelo Merisi in arte Caravaggio, dal carattere impetuoso e folle, ma capace di passare alla storia come uno degli artisti più importanti della storia.

Siamo in pieno inverno, le regioni ballano di colore in piena pandemia, di vita fuori dalla routine casa-lavoro ce n’è davvero poca. Fare di necessità virtù è essenziale, quindi in giorni come questi, leggere graphic novel (o fumetti, se preferite), è un’attività che intrattiene, fa bene all’anima e allo spirito!

