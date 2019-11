Da Zerocalcare a Umbrella Academy, le novità Bao a fumetti

Archiviato il Lucca Comics & Games 2019, tanto fortunato quanto bagnato, torniamo a parlare di graphic novel mostrandovi tutte le novità di Bao Publishing per la nuova stagione e ce n’è davvero per tutti i gusti.

Il 10 ottobre è uscito il terzo volume della serie Umbrella Academy intitolata Hotel Oblivion, sempre scritta da Gerard Way (My Chemical Romance) e disegnata da Gabriel Bá. Questa la sinossi: dopo che ognuno è andato per la sua strada, Spaceboy, Kraken, La Voce, Medium, Numero 5 e Vanya sono costretti a riunirsi per fronteggiare una nuova oscura minaccia. Siamo sicuri che abbiate visto le loro avventure nella serie tv su Netflix, tratta proprio dai fumetti.

Il 21 ottobre è uscito La scuola di pizze in faccia del professor Calcare di Zerocalcare, la nuova raccolta di storie di Zerocalcare, che contiene storie precedentemente apparse sul suo blog Zerocalcare.it, sulle testate Wired, Best Movie, la Repubblica, l’Espresso e non solo, compresa anche una nuova storia in tre parti, per un totale di venticinque pagine inedite.

Il 31 ottobre sono usciti due graphic novel davvero interessanti: il primo è Jane di Aline Brosh McKenna e Ramón Pérez: la storia di come sarebbe Jane Eyre del classico di Charlotte Bronteë ai giorni nostri. Sinossi: Cresciuta in un’infelice famiglia di un paesino del New England, Jane sognava di fuggire a New York per studiare Arte e avere una vita indipendente. poco dopo il suo arrivo, trova lavoro come tata per un misterioso e potente uomo d’affari, Rochester, e la sua adorabile ma solitaria figlia, Adele, in un lussuoso appartamento colmo di segreti sconvolgenti. in un mondo di pericoli, intrighi e passioni che la porterà lontano dai suoi sogni d’infanzia.

Last but not least, Alice di sogno in sogno di Giulio Macaione, con i colori di Giulia Adragna: una storia young adult che indaga tra i sogni e gli incubi degli adolescenti. Alice si è appena trasferita a Cincinnati in Ohio (USA). Come tanti suoi coetanei litiga spesso con i genitori e ha dei problemi con delle bulle a scuola, ma ha anche un potere: entra nei sogni di chi le dorme accanto, suo malgrado. Un potere che da fardello si rivelerà presto un dono, che le farà vedere il mondo con occhi diversi.