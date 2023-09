Gachiakuta, scritto sul cemento

Per festeggiare l’uscita di Gachiakuta, serie manga di cui si parla un gran bene, Star Comics ha fatto le cose in grande.

Gachiakuta invade Milano

Se quest’oggi passeggiando per Milano avete notato qualcosa di strano per terra non si è trattato di un’allucinazione bensì di un “colpo” di Gachiakuta. Già perché

Star Comics, casa editrice che ha portato in Italia uno dei manga più “chiacchierati” del Giappone, ha deciso di puntare tutto sulla creatività per il lancio di questa serie. Si tratta infatti di una serie di trenta graffiti realizzati da un collettivo di artisti specializzati finalizzati a ridonare, anche direttamente “sul cemento”, le atmosfere di questo particolarissimo manga dall’animo “green”. Ma leggiamo il comunicato.

I graffiti di Gachiakuta

“Sono stati posati 30 speciali GreenGraffiti® in punti strategici di Milano: Gachiakutaè pronto a invadere il capoluogo lombardo con la sua identità stilistica influenzata dalla street art. Tra i30 graffiti, il cui design è stato elaborato specificamente per questa iniziativa da Hideyoshi Andou in persona, ce ne sarà uno con un design speciale: chi riuscirà a trovarlo? Tenendo fede al loro nome, i GreenGraffiti® sono del tutto particolari: realizzati con una miscela di yogurt e cellulosa, totalmente atossica e biodegradabile, contengono anche una molecola speciale in grado di assorbire anidride carbonica e trasformarla in ossigeno,proprio come un albero. I graffiti resteranno esposti per due settimane, dopodiché potranno essere rimossi senza detersivi, con semplice acqua ad alta pressione, nel rispetto dell’ambiente. Il modo migliore per festeggiare il lancio di Gachiakuta, che con il suo stile irresistibile trasmette anche importanti messaggi di cura e attenzione per gli oggetti che utilizziamo e l’ambiente in cui viviamo.