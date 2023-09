Video Telegram, ecco quello che devi sapere

Con l’attuale era digitale in corso sono ormai dilaganti le piattaforme che giorno dopo giorno aumentano sempre più di numero. Inizialmente esisteva il solo Facebook, a cui poi si sono aggiunti Twitter, Instagram, poi TikTok, e Telegram. Per non parlare di Whatsapp, o ancora l’ultimo arrivato oltreoceano Threads. Una serie di social network che hanno unito la componente della messaggistica a quella del caricamento dei video, o altri file multimediali, diventando di fatto realtà virtuali alternative a quella che viviamo tutti i giorni. Mondi a sé stanti che calamitano la nostra attenzione e sottraggono ore ed ore del nostro tempo quotidiano, rivoluzionando la nostra vita, anche negli aspetti ludici.

Ormai, qualsiasi squadra d’Europa, o quasi, che gioca nel massimo campionato della propria Nazione, è presente su tutti i social network, riuscendo a disintermediare il rapporto con i tifosi. Rispetto agli anni ’90, si tratta di una delle più grandi rivoluzioni per una squadra di calcio.

In questo caso, però, focalizziamo l’attenzione proprio su Telegram e su alcune informazioni utili per l’impiego di questa piattaforma al meglio.

Come trovare un video su Telegram?

Come per tutte le piattaforme, esiste una barra di strumenti, per dirla usando un gergo familiare a chi è avvezzo all’uso di pc e dispositivi mobili, tramite cui è possibile accedere ai contenuti multimediali. Questi ultimi vengono caricati su tali social, tra cui anche Telegram, ed è possibile trovarli e visualizzarli recandosi prima di tutto nella sezione dove è disegnata l’icona della famosa lente di ingrandimento. Questa ci consente di effettuare ricerche di contenuti, profili, gruppi ed altro all’interno della piattaforma in questione. Dipende molto da come lo si utilizza ed è ingiusto addossare tutte le colpe all’app di messaggistica. Essi sono racchiusi in quattro categorie nello specifico: ossia Chat, Media, Link, File e Musica. Categorie che sintetizzano in breve con definizioni apposite il cuore pulsante di Telegram, dove i video recitano una parte importante. Infatti il social media citato non è esclusivamente un’App di messaggistica, come ad esempio Whatsapp, ma al pari di quest’ultimo ha evoluto il proprio status inglobando anche i file multimediali.

Video Telegram, tutto quello che devi sapere – Foto di Christian Wiediger su Unsplash

Come vedere video su Telegram senza scaricarli?

Dopo aver visto come ricercare i video su Telegram, quindi tramite il pulsante raffigurante la lente di ingrandimento, e successivamente cliccando su “Media”, andiamo ora oltre. Lo step seguente è quello della visualizzazione di questa tipologia di file senza però doverli necessariamente scaricare sul nostro dispositivo. Infatti non sempre occorre il download dei contenuti multimediali per poterli vedere, poiché piattaforme come Telegram consentono di farlo tramite la propria app. Poi in un secondo momento si può decidere anche di scaricarli, se si vuole tenerli per sempre sul proprio cellulare o pc, e quindi aver modo di accedervi in qualsivoglia momento senza paura di poterli perdere. Lo streaming video permette per tanto su Telegram di avviare i video ed eseguirli senza download preventivo.

Come caricare un video su Telegram?

Al pari della visualizzazione dei video su Telegram, si può procedere anche con l’upload o caricamento che dir si voglia dei suddetti file multimediali. Il procedimento è simile a quello che spesso usiamo su altre piattaforme quali ad esempio Whatsapp: dunque aprire il menù a tendina, scegliere l’icona con la graffetta e selezionare il file desiderato. Ovviamente per fare tutto questo occorre prima recarsi nella chat con il destinatario a cui inviare il video. Da qui poi si sviluppa il percorso prima menzionato, con la scelta dei media da inoltrare al nostro interlocutore virtuale. Talvolta il file da inviare si può trovare anche in una sottocartella dei download del nostro dispositivo, motivo per cui possono essere necessari più passaggi e selezioni al fine di individuare il video ricercato. Una volta trovato, non serve far altro che cliccare su “Apri”, e tale voce avvierà il comando di caricamento su Telegram. Ultimato il caricamento del file sulla piattaforma esso sarà usufruibile dal destinatario che a sua volta deciderà se visualizzarlo in streaming o scaricarlo.

Guadagnare guardando video su Telegram: è possibile?

Oggigiorno esistono diverse App e siti che favoriscono il guadagno facile tramite la semplice visualizzazione di video e contenuti online. Una pratica che riguarda ad esempio Lootup, o Tv Two, per non parlare di TikTok, autentica miniera d’oro quando si tratta di realizzare video e effettuare uno streaming remunerativo degli stessi. Per quanto riguarda Telegram, invece, la questione è un po’ più complessa, poiché non è facile come su YouTube o social affini guadagnare soldi guardando dei video. In questo caso, infatti, esistono dei Bot, ossia degli utenti virtuali senza controparte fisica reale, che permettono di raggiungere questo obiettivo. La complessità risiede nel fatto che questi Bot non sono così reperibili come si crede: spesso si parla dell’esistenza di opportunità simili ma in realtà non c’è nulla di vero.

Scaricare video TikTok senza logo da Telegram: ecco come fare

Passiamo in questo paragrafo ad un’altra questione spesso sollevata quando si parla di Telegram, e che non interessa file multimediali o guadagni facili. Bensì si tratta di scaricare video TikTok senza logo mediante la piattaforma in oggetto. Anche in questo caso ci viene in soccorso un Bot, ossia un utente virtuale che adempie a tale finalità. Si chiama TT Save Bot, a cui si può accedere tramite un link online, che garantisce il download dei video del celebre social media di tendenza TikTok, senza logo. Bisogna unicamente copiare il link del file multimediale del noto social network e caricarlo su questo Bot: il suddetto strumento poi si occuperà della conversione del video che sarà senza watermark.

Non riesco a scaricare video da Telegram: come risolvere?

Quando si parla di upload e download dei video su Telegram si aprono spesso discussioni infinite su come fare e quale sia il modo migliore. Di solito capita anche che non si riesca a scaricare i file multimediali dalla piattaforma, e bisogna sapere come risolvere il problema. La prima cosa da fare è controllare la propria velocità di connessione: se troppa bassa potrebbe spiegare da sola il mancato download del video. In caso contrario si passa allo step successivo: la verifica dello spazio di archiviazione. Quindi quanta disponibilità si ha e se sufficiente al download di altri contenuti multimediali. In ultimo controllare le funzionalità da remoto di Telegram, per far si che esse funzionino correttamente e non impediscano la corretta esecuzione di alcuni processi dell’App.