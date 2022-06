Keeping Two: braccia fatte di luce

Keeping Two di Jordan Crane è la più bella tragicommedia romantica del 2022.

Keeping Two è una storia indimenticabile

Keeping Two di Jordan Crane è una grande storia ma che cosa la rende grande? Me lo sono domandato quando, con il cuore in subbuglio, ho terminato la lettura del volume pubblicato in una bella edizione da Oblomov Edizioni. E alla fine, dopo averci riflettuto più del dovuto, sono arrivato finalmente a una risposta, soggettiva e non definitiva come può una stella cadente nel cielo di agosto. Credo che il motivo della grandezza, tangibile e sensibile di questa storia sia il suo tono, il suo registro talmente intimo da parere quasi scabroso mentre si sfogliano le pagine nelle quali si racconta la storia di una coppia come ce ne sono tante in giro, per le strade della nostra città e, perché no, che assomiglia tanto alla nostra di coppia.

La vita

La narrazione è inchiavardata in una struttura piuttosto rigida fatta da sei vignette distribuite in ogni pagina dove le parole sono dosate con il contagocce: questa è infatti un fumetto soprattutto di disegni, ma anche di non detti, di sguardi, di piccoli gesti e di grandi sguardi che ci danno, giustappunto, il tono e il ritmo della coppia. Una coppia che, come si diceva prima, è una coppia comune e come tale si trova di fronte ai tanti quesiti, problemi e “vivi” che tante coppie prima di loro e dopo saranno chiamate ad affrontare: trovare una casa, gestire il lavoro con gli affetti, accettare o meno una proposta, fare o non fare la spesa anche se si è incita etc. Crane, senza un briciolo di autocompiacimento o di voglia di porre l’accento sull’effetto patetico ci mostra, senza censure, gli sbagli, gli inciampi, i momenti difficili di questa coppia. Una vita in due è fatta anche (se non soprattutto, in certi casi) di battibecchi, violente litigate e, sì non neghiamolo, sconfitte e lutti. E qui il nostro fumetto, piano piano, comincia a “salire” nei toni e in una specie di liquefazione della già citata struttura rigida delle vignette.

Periodo ipotetico o dura realtà?

Andando a braccetto, un po’ come la nostra coppia, la vicenda diventa tanto più inquietante tanto più le vignette diventano più “liquide”, immaginifiche e stilizzate: si salta indietro e avanti nel tempo, si fanno viaggi in universi ipotetici, si esplorano le piccole e grandi paure che tutti noi, ogni giorno proviamo nei confronti dei nostri cari. Insomma in queste pagine di Keeping Two si esplorano tutti i sapori della vita, specialmente quegli amari. Senza volervi svelare oltre ma avvertendo di “tenervi forte”, questo, meraviglioso, fumetto esplode, letteralmente esplode nelle ultime pagine: ricordando, in modo un po’ pazzo e dolcissimo, il finale di Evangelion o, se preferite, di Death Stranding (e chi vuol capire, capisca) quelle braccia fatte di luce evocate dal protagonista ci prendono, letteralmente, dalla più nera disperazione e ci offrono un lungo, profondo e caldo abbraccio: se di consolazione o di salvezza sarà la lettrice o il lettore a deciderlo. Per me, ad oggi, uno dei migliori fumetti che ho letto da molto tempo a questa parte e, senza dubbio, la migliore commedia, o forse dovrei dire tragedia, del 2022.