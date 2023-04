La conquista del cielo di Yudori: il paradiso sono io

Yudori ritorna con La conquista del cielo ed è in forma smagliante.

Ecco Yudori, autrice de La conquista del cielo

La conquista del cielo di Yudori conquista, sin dalle primissime pagine, per il disegno, che ha raggiunto livelli di qualità vertiginosi, una sceneggiatura asciutta e non banale, ma palpitante e, soprattutto, dei personaggi che con la loro umana tragicità ci conquistano con poche battute. Ho particolarmente amato questo bellissimo volume di J-Pop non tanto, non solo perché apprezzo l’autrice ma anche e soprattutto perché adoro seguire la crescita di un artista. E Yudori non è un’artista che sta sbocciando, ma un intero giardino di bellezze.

La strepitosa arte di Yudori ne La conquista del cielo

La sua Olanda è magnifica per la descrizione, maniacale, dei tessuti degli abiti, degli oggetti degli interni e per gli occhi dei protagonisti, colti in quella che potrebbe essere una “normale” storia del Seicento: un marito incurante dei bisogni della moglie, una moglie curiosa ma insoddisfatta e una ragazza che viene da lontano e che sa “trasformare l’acqua in aria e quindi in gioco”. La conquista del cielo mescola la rincorsa alle grandi invenzioni che hanno formato il “mondo Moderno” del Seicento appunto con il diritto/pulsione di autodeterminazione delle persone, in particolare delle donne. La nostra protagonista, infatti, è una donna curiosa e attenta alla natura, che ama osservare gli animali, i fenomeni atmosferici e che ha un grande desiderio nel suo cuore: conquistare il cielo.

Sublime il tratto de La conquista del cielo

Non ama il marito, forse neppure lui eppure quando egli, di ritorno da un viaggio di lavoro a Lisbona, torna portando con sé una schiava/concubina orientale tutto si rompe. La moglie si arrabbia prima con lei e poi con lui, ma si accorge, piano piano, che queste enigmatica e bellissima creatura dell’Est è molto più simile a lei di chiunque altra persona abbia mai incontrato. Ecco che parlando assieme le due donne si scoprono e si rispettano, diventano amiche, complici e capiscono che, nonostante tutto, nonostante l’inferno che sono gli altri, il paradiso sono loro, “il paradiso sono io”.

Dialoghi anche molto duri ma potenti ne La conquista del cielo

Riusciranno a toccare il cielo? Non voglio dirvelo ma posso dirvi che La conquista del cielo è una grande storia a fumetti che ricorda Ritratto della giovane in fiamme e che vi farà librare tra le nuvole ad ogni pagina. Una lettura consigliatissima