L’anime variant di Solo Levelling ci fa sballare

Dal 2 aprile l’anime variant di Solo Leveling grazie alla collaborazione tra Star Comics e Crunchyroll.

L’anime variant di Solo Leveling

Senza dubbio uno dei grandi fenomeni pop del momento si potrebbe definire Solo Leveling. Nato come fumetto digitale e poi, ben presto, tracimato su carta, diciamo così, quest’opera è ormai una delle opere “simbolo” di questi anni anche grazie a una serie animata che sta, letteralmente, facendo i “botti”. E allora quale modo migliore di celebrarlo se non unendo, giustappunto, il mondo dell’animazione con quello della carta stampa? Ecco allora la speciale anime variant di Solo Leveling.

L’uscita dell’anime su Crunchyroll a gennaio 2024 ha segnato un nuovo capitolo nella popolarità del titolo, dimostrando la straordinaria capacità di A-1 Pictures di trasporre l’essenza del manhwa in un adattamento che ha saputo preservare la profondità narrativa e l’impronta stilistica che lo hanno reso un fenomeno globale. La produzione dell’anime è riuscita a catturare la grandiosità delle battaglie disegnate da DUBU(REDICE STUDIO) , l’intensità emotiva e la crescita del protagonista con una maestria che ha superato ogni aspettativa, rimanendo fedele all’originale e creando un’esperienza immersiva che ha lasciato i fan senza parole. “La sinergia tra Star Comics e Crunchyroll nella creazione di questa edizione anime variant è un tributo all’eccezionale accoglienza che la serie ha ricevuto,” dichiara Cristian Posocco , Publishing Manager di Star Comics . “Il nostro obiettivo era quello di arricchire le collezioni dei fan con un elemento distintivo, oltre a fornire ai nuovi appassionati, che sicuramente sentiranno la mancanza dell’anime, un modo per continuare a immergersi nelle avventure di Jinwoo Sung. Questa iniziativa rappresenta il nostro ringraziamento ai sostenitori della serie, offrendo loro non solo un tesoro da collezione ma anche un ponte per mantenere viva l’esperienza di Solo Leveling.”

Un manwha perciò d’eccezione assoluta che non si può proprio perdere. Ma non finisce qui.

Per celebrare l’inizio della loro partnership che, nei prossimi mesi, celebrerà alcune tra le serie di maggiore successo con novità e sorprese inaspettate, Star Comics e Crunchyroll hanno deciso di omaggiare ulteriormente tutti gli appassionati. Dal 1° al 30 aprile, ogni acquisto di almeno 30€ di manga dall’intero catalogo Star Comics presso le fumetterie di catena Star Shop e affiliate darà diritto a una tessera-abbonamento a Crunchyroll della durata di tre mesi, in omaggio. Questa promozione rappresenta una straordinaria occasione per gli appassionati di proseguire la lettura delle loro serie preferite di Star Comics, nonché per avventurarsi alla scoperta di nuovi titoli emozionanti e per immergersi nell’ampio e variegato catalogo offerto da Crunchyroll. L’iniziativa, valida fino ad esaurimento scorte, è pensata per arricchire l’esperienza dei lettori e spettatori, permettendo loro di esplorare liberamente l’universo narrativo delle opere che amano, dalla carta stampata agli anime.