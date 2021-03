Last Man: l’undicesimo capitolo della saga cult francese che omaggia i manga e le arti marziali

Bastien Vivès è nato a Parigi nel 1984. Il suo esordio nel mondo del fumetto avviene nel 2007. In pochissimo tempo, Vivès ottiene numerosi apprezzamenti di pubblico e di critica. Tra i suoi lavori più importanti, Il gusto del cloro (che gli è valso il Premio rivelazione al Festival del fumetto di Angoulême nel 2009 e il Premio Micheluzzi come miglior fumetto straniero al Napoli Comicon nel 2010), Nei miei occhi e Polina.

baopublishing.it Marianne è viva? Ci metterete duecento pagine di fumetto per capire il senso di questa affermazione

Nel 2013, insieme ai colleghi Yves Bigerel, in arte Balak, e Michaël Sanlaville, illustratore, storyboardista e autore con cui nel 2008 ha lavorato a Hollywood Jan, omaggio ai film d’azione degli anni Ottanta, realizza quello che possiamo considerare il suo capolavoro massimo, Last Man, una storia a capitoli che si propone come un atto d’amore verso le arti marziali e i manga. Edita in Italia per BAO Publishing (QUI potete trovare tutti i capitoli precedenti), la serie ha riscosso un successo mondiale inarrestabile, ottenendo prestigiosi riconoscimenti come “Prix de la série” al Festival Internazionale.

baopublishing.it Le ambientazioni antiche di Last Man

Con l’undicesimo volume, la saga di Balak, Sanlaville e Vivès giunge al penultimo capitolo e la tensione sale alle stelle. La magia proibita ha preso il sopravvento nella Valle dei Re, così gli sconvolgimenti del mondo parallelo si stanno ripercuotendo anche a Paxtown, nel mondo reale. Per trovare le risposte mancanti sulla morte di Marianne, l’unica chance di Elorna e Adrian è aprire un portale dimensionale per tornare al mondo magico e antico.

baopublishing.it Le prime pagine dell’undicesimo volume

La serie che ha stravolto i canoni del manga all’occidentale si avvia verso la magistrale conclusione che gli autori hanno orchestrato fin dall’inizio. Non mancheranno azione, sentimenti e i colpi di scena che hanno reso Last Man un fumetto imprescindibile per gli appassionati unendo tornei di lotta, ambientazioni medievali e scenari futuristici. Fra combattimenti, varchi dimensionali e nuove rivelazioni, riusciranno i nostri eroi a riportare la pace in entrambi i mondi?

