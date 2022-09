L’edizione definitiva di Berserk è realtà

Berserk Deluxe Edition annunciata da Planet Manga

BERSERK © Kentaro Miura / Hakusensha, Inc.

Berserk Deluxe Edition è finalmente realtà anche in Italia. L’annuncio di Planet Manga, infatti, parla molto chiaro: a partire dal prossimo novembre la serie completa, in dodici volumi di grande formato, sarà disponibile anche qui da noi. Il comunicato stampa, infatti, recita chiaramente: ” Le novità della nuova edizione deluxe sono molteplici: dal formato più grande e cartonato arricchito dalle lussuose copertine in simil-pelle, alla lettura orientale con onomatopee lasciate come disegnate in originale dall’autore, senza dimenticare una preziosa cover gallery a colori. A novembre è in uscita il primo dei dodici volumi (che comprende a sua volta i primi tre volumi originali), e sarà disponibile in libreria, fumetteria e su panini.it. Un’opera senza tempo, che torna in una versione definitiva perfetta per chi vuole iniziare a leggere il manga, ma anche per i fan di lungo corso che potranno riscoprirne il fascino ancora una volta“.

Sicuramente una cifra importante per questa Deluxe Edition di Berserk che però certifica come ogni singolo volume avrà una qualità praticamente inarrivabile. Non è ancora dato a sapersi a quale ritmo andranno le uscite, se bisognerà aspettare svariati mesi tra una e l’altra oppure meno ma è comunque una bella notizia la possibilità di recuperare, integralmente, Berserk, una delle grandi saghe immortali della nostra cultura “pop”. Dopo la scomparsa di Miura, insomma, avremo l’opportunità di seguire le vicende di Gatsu come mai prima d’ora.