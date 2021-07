QUANTO BASTA – “La Favola” #8

L’ottava puntata di “Q.B. – Quanto Basta”, la graphic novel del duo Giulianelpaesedellecamille.

A papà piacevano le storie, ma non era molto bravo a raccontarle. Si perdeva tra i particolari, smarriva il filo del discorso, dimenticava i nomi dei personaggi e mischiava storie che non centravano nulla l’una con l’altra. Eppure il momento della favola era uno dei miei preferiti. Avvolta tra le tue braccia, arrotolata nella coperta, mi accarezzavi i capelli finchè non mi addormentavo.Un solo pensiero, una sola certezza: sono al sicuro.

