Ranking of Kings: bello, anzi bellissimo come una fiaba antica e una storia moderna

Il primo volume di Ranking of Kings, portato in Italia da Star Comics è, semplicemente, perfetto. Ora so che potrebbe risultare molto altisonante e financo esagerato il mio entusiasmo nei confronti dell’opera di Sōsuke Tōka ma, fidatevi, non lo è. Già perché quello che in Giappone è diventato già un fenomeno di culto è, senza ombra di dubbio, una lettura che non solo vi consiglio ma che vi invito caldamente a fare se avete voglia di innamorarvi. E voi avete sempre voglia di innamorarvi, giusto?

Andiamo con ordine: di cosa parla Ranking of Kings? Beh, semplice: questa è una storia che ha i contorni della fiaba del tempo antico, ovvero è ambientata in un regno alle prese con un momento abbastanza difficile, cioè quello della successione al trono. Il re, il fortissimo re guerriero, infatti, è malato da tempo e a succedergli, secondo la linea di discendenza diretta, dovrebbe essere il suo primogenito, nonché protagonista del manga, il già citato Bojji. Peccato che il giovane principino, tratteggiato con un segno semplice adorabile da Sōsuke Tōka non pare proprio avere il physique du rôle: non solo è sordo e non è capace a parlare (comprende gli altri solo tramite la lettura delle labbra oppure attraverso il linguaggio dei segni) ma è anche gracile e totalmente inadatto al combattimento. Nonostante il migliore spadaccino del regno lo addestri sin dalla tenere età, il primogenito del re non è neppure in grado di tenere in mano una spada giocattolo, tanto è debole. Come se non bastasse Bojjiè anche estremamente ingenuo, tanto è vero che, ormai con frequenza giornaliera, viene derubato di tutti i vestiti dai briganti ed è solito passeggiare per le vie del regno in mutande.

Proprio durante una di quest disavventure il principino incontrerà Kage, un misterioso individuo appartenente al clan delle ombre, una stirpe di assassini e ladri. Kage, inizialmente, giudicherà Bojii come il classico ricco ingenuo e quindi lo sfrutterà per piccoli furtarelli di vestiti, che il primogenito del re consegnerà all’ombra prelevandoli da palazzo e vestendoli, così da finire, ancora una volta, ignudo per le vie del regno. Eppure Kage, che in giapponese significa giustappunto “ombra”, inizierà a simpatizzare per Bojii sempre di più fino a quando il principino se la dovrà vedere, in una sorta di duello di allenamento, con il secondonato, Daida, figlio di seconde nozze del re e abilissimo combattente. Dopo questo scontro, cambierà tutto.

Questo manga, insomma, l’avrete capito è assolutamente adorabile e importante, perché racconta la disabilità in modo schietto e onesto, oltre che la conoscenza e scoperta dell’altro, senza dimenticare il fortissimo focus sul rispetto e abnegazione verso i propri desideri. L’edizione di Star Comics, inoltre, e davvero bello e Kage, la già citata ombra, a mio modo di vedere, è uno dei personaggi più intriganti del manga contemporaneo, sia dal punto di vista del disegno “picassiano” sia per la sua back-story incredibile (spiegata nella storia extra inserita in questo volume). Per me, a mani basse proprio, uno dei manga migliori dell’anno, anzi, di questi anni!