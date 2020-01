Un libro di web marketing per artigiani, per chi fa e vuole vendere online

Gli artigiani sono una categoria un po’ particolare, sanno fare le cose, sanno usare le mani e l’ingegno, a volte costruiscono prodotti bellissimi, ma spesso non sanno vendere le proprie cose. Questo manuale di Pietro Fruzzetti, dal titolo “Web marketing per artigiani – Guida per comunicare e vendere online i tuoi prodotti“, è un ottimo riassunto di tante discipline e tante attività che l’artigiano deve intraprendere per promuovere il suo lavoro online.

Si parte dalla descrizione del processo d’acquisto, per spiegare tutti gli elementi che entrano in gioco nel rapporto con l’utente con lo scopo di ottenere la sua fiducia e arrivare al pagamento. Dall’identità del brand alla realizzazione di un sito web, c’è anche un manuale per guidare l’artigiano nella costruzione di un sito con WordPress, usando anche il plugin Woocommerce per fare un e-commerce. C’è poi una ampia sezione dedicata ai social, alla costruzione di una strategia di comunicazione per i social network e alla definizione di un piano media. Nel libro è coperta anche l’area del Visual marketing, per insegnare ad usare le immagini in maniera più efficacie con i trucchi e le accortezze che sanno normalmente solo i grafici e i fotografi.

Insomma si coprono tutti gli aspetti, spesso molto distanti dalla mentalità dell’artigiano, con interventi anche di professionisti del settore a cui l’autore gira il microfono per lasciar parlare chi ne sa di più. In ultimo è molto interessante anche il capitolo finale, dove si descrivono i principali marketplace su cui vendere (oltre al proprio sito), con un particolare focus su Etsy.

