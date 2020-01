Liam Gallagher, la possibile reunion degli Oasis, l’album acustico e il video con Eric Cantona

Sta girando in tutte le bacheche social di chi ascolta la musica giusta, un video davvero molto bello: Once di Liam Gallagher, che ha per protagonista Eric Cantona, ma non è neanche l’unica sorpresa che l’ex frontman degli Oasis ha tirato fuori stanotte. Oltre al video, è uscito anche un album di sessioni acustiche, di pezzi solisti e della sua vecchia ma sempre amatissima band. Andiamo con ordine.

I primi di gennaio, Liam ha regalato un sacco di speranze ai fan degli Oasis con un tweet inequivocabile, che tradotto dice così: “Ho intenzione di pensionarmi da solista dopo il terzo album. Ho appena ricevuto una telefonata da mio fratello che mi implorava di ricominciare con gli Oasis nel 2022”, e poi ci mette una citazione dotta di Cher: “Se credete nella vita dopo l’amore, lo sapete da voi”:

I intend to retire as solo artist after album no3 as I have just had a call from my brother begging me to start oasis again in 2022 if you believe in life after love c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 8, 2020

Dopo questa boccata d’ossigeno per i fan hardcore che non hanno mai rinunciato al sogni di vedere di nuovo i fratelli Gallagher insieme sul palco, la notte del 30 gennaio Liam ha fatto uscire a sorpresa un album intitolato didascalicamente Acoustic Sessions, in cui il nostro canta qualche canzone del suo repertorio solista e non solo, regalando versioni dolcissime di Sad Song, Cast No Shadow e Stand By Me, che fanno uscire acqua dagli occhi. Chitarra acustica, archi, pianoforte, praticamente l’MTV Unplugged che ogni fan ha sempre sognato.

Insieme a questa uscita, Liam ha deciso di deliziarci ulteriormente con il video di Once, contenuta anche nell’album, che vede come protagonista la leggenda del Manchester United e capo dei ribelli di ogni età, Eric Cantona, nei panni di un re e Liam in quelli del suo fedele servitore. Il probabile video dell’anno è sul tavolo, signori. Non resta che guardarlo.