Perché affidarsi ad una Web Marketing Agency rispetto ad un’agenzia tradizionale?

Le parole del business: cos’è e cosa fa una web marketing agency?

Il marketing è un mondo in continuo movimento, le mode passano, i modi di fare marketing, pure. Un’azienda, per non scomparire o essere relegata a un ruolo di nicchia, deve adeguarsi ai cambiamenti. Oggi quel cambiamento si chiama Digital Marketing e sono molte le agenzie di marketing ad essersi adeguate rispetto al tradizionale modo di fare marketing. Queste agenzie sono chiamate web marketing agency.

Cos’è una Web Marketing Agency?

La Web Marketing Agency è un’agenzia formata da professionisti che danno alcuni servizi per la promozione di un brand, di un’associazione senza scopo di lucro, di un’azienda o di un libero professionista. Le campagne pubblicitarie di queste agenzie agiscono, ovviamente, attraverso il web, per questo si parla di un cambiamento che va inseguito.

Oggi la pubblicità sul web ha molta influenza sulla gente rispetto a quella fatta tradizionalmente.Le Web Marketing Agency hanno nomi differenti, possono essere anche chiamate digital agency, se il loro raggio d’azione è sulla creazione di campagne virali o comunque legate al social media marketing.

Ma ci sono due differenti tipologie di Web Agency:

Le agenzie che si occupano della creazione di infrastrutture tecnologiche, quindi siti web, applicazione e tutti i tipi di piattaforme digitali e gestionali per ogni azione che viene svolta da un’azienda o un libero professionista tramite il web.

Le agenzie che si occupano principalmente di campagne di marketing e comunicazione che, tramite le infrastrutture digitali di cui l’azienda dispone, quindi siti internet e piattaforme e-commerce, cercano di dare una visibilità all’azienda che richiede il servizio per la vendita di prodotti. Cercano, quindi, di creare un rapporto azienda-cliente più coinvolgente e umano in modo che le vendite, direttamente o indirettamente, aumentino. Un esempio di queste è vSWJ web marketing sl.

Cosa fa una Web Agency Technology oriented?

All’interno di queste agenzie digitali che si occupano della creazione di infrastrutture quali siti web o app, operano una serie di professionisti che hanno i compiti più disparati:

Web designer , che si occupa dell’idea grafica generale del sito o app, oltre alla struttura e le caratteristiche principali che l’interfaccia deve avere;

, che si occupa dell’idea grafica generale del sito o app, oltre alla struttura e le caratteristiche principali che l’interfaccia deve avere; Web developer , il vero e proprio sviluppatore, quindi lavora sui codici e le programmazioni;

, il vero e proprio sviluppatore, quindi lavora sui codici e le programmazioni; Grafico , che lavora su tutti gli aspetti grafici del progetto;

, che lavora su tutti gli aspetti grafici del progetto; Content Manager , che si occupa della gestione dei contenuti inseriti nell’applicazione o nel sito e attenziona il piano editoriale;

, che si occupa della gestione dei contenuti inseriti nell’applicazione o nel sito e attenziona il piano editoriale; Web architect , che solitamente si occupa della strutturazione di grandi siti web e applicazioni, quindi è una figura assente in alcune agenzie digitali di piccole dimensioni;

, che solitamente si occupa della strutturazione di grandi siti web e applicazioni, quindi è una figura assente in alcune agenzie digitali di piccole dimensioni; Content Editor , che scrive i testi basandosi sulla pianificazione editoriale prima definita;

, che scrive i testi basandosi sulla pianificazione editoriale prima definita; Webmaster, che normalmente si occupa della gestione dell’ambito tecnologico, quindi database o server da tenere sott’occhio dopo la messa online del progetto.

Cosa fa una Web Agency Marketing oriented?

L’azione di queste aziende digitali si concentra specificamente sul fattore della comunicazione. Le aziende che si rivolgono a queste agenzie cercano un incremento del fatturato o, semplicemente, vogliono sfruttare tutte le potenzialità che oggi offrono internet e il web.

Le figure professionali all’interno di queste agenzie sono:

Social Media Manager , esperto di specificità dei social network e del metodo di fare marketing che meglio potrebbe funzionare all’interno di questa piattaforma digitale;

, esperto di specificità dei social network e del metodo di fare marketing che meglio potrebbe funzionare all’interno di questa piattaforma digitale; Content Marketing Manager , che si occupa di scrittura e creazione dei contenuti per il web e per l’inbound marketing;

, che si occupa di scrittura e creazione dei contenuti per il web e per l’inbound marketing; Esperto SEO e SEM , una figura professionale molto delicata, perché si occupa degli algoritmi di Google e delle specificità degli altri motori di ricerca e può migliorare la collocazione di un sito nelle SERP ; può anche occuparsi di annunci in AdWords , ma solo nelle agenzie più piccole, poiché nelle grandi Web Agency i due ruoli sono svolti da due persone distinte;

, una figura professionale molto delicata, perché si occupa degli algoritmi di Google e delle specificità degli altri motori di ricerca e può migliorare la ; può anche occuparsi di , ma solo nelle agenzie più piccole, poiché nelle grandi Web Agency i due ruoli sono svolti da due persone distinte; Project Manager , che gestisce la totalità degli aspetti di un progetto web, coordinando le altre figure professionali;

, che gestisce la totalità degli aspetti di un progetto web, coordinando le altre figure professionali; Grafico, fondamentale per la creazione ed elaborazione di immagini che servano ad una corretta comunicazione marketing.

Agenzie tradizionale o agenzie digitali?

Per capire meglio come agisce una Web Marketing Agency, la si può confrontare con una tradizionale agenzia di marketing.Cos’è e cosa fa un’agenzia marketing tradizionale?

Quando si parla di Traditional Agency Marketing ci si riferisce ad una tipologia di agenzia che usa metodi di pubblicità e marketing, appunto, tradizionali, che possono essere stampa, public relation, pubblicità in TV o radio o campagne di mail diretta, che hanno come obiettivo quello di presentare l’azienda in questione dal punto di vista prettamente estetico.

Gli aspetti innovativi di una Web Agency Marketing si basano, invece, sugli aspetti funzionali e tecnici di una campagna pubblicitaria, oltre alla valutazione del design visivo. Le tecniche nuove introdotte da queste agenzie sono finalizzate ad un design incentrato su siti web, posizionamento sui motori di ricerca (SEO), marketing digitale, social media marketing, pubblicità sul web ecc.

Da un punto di vista progettuale, anche le nuove Web Agency si occupano dell’aspetto visivo ed estetico, ma aggiungono una particolare attenzione su ogni risorsa o applicazione, in modo tale che il marchio funzioni e raggiunga i propri obiettivi.

Si considera anche l’esperienza totale del cliente su ogni piattaforma digitale. L’agenzia digitale cerca di lavorare per dare al cliente un servizio non solo estetico e incentrato sul design, comunque importante, ma anche su altri fattori che stimolino la crescita del business.

Il mondo cambia velocemente e se un’azienda non si adegua al cambiamento, rischia di fare davvero molta fatica nel mondo del mercato odierno.I potenziali clienti hanno, ormai, un alto grado di digitalizzazione e desiderano trovare un articolo o un prodotto in maniera veloce e comoda, con prezzi abbordabili.

La ricerca web è diventata il primo strumento per visualizzare un marchio, un’azienda, un libero professionista o un’associazione. Se essa non esiste nel mondo digitale, rischia fortemente di non essere notata.

Ma, ovviamente, una moderna agenzia digitale di marketing non deve dimenticare l’esperienza acquisita dal modo di fare marketing tradizionale, infatti si deve creare un modo per innovare senza dimenticare la tradizione, che può comunque dare una grossa mano.

Una Web Marketing Agency che si rispetti si deve considerare sia tradizionale che digitale, ma ciò che conta maggiormente è la passione con cui il lavoro si svolge poiché, senza di esso, l’innovazione può non essere sufficiente.