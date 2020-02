Come coinvolgere il team di lavoro nella comunicazione aziendale

Lavorare in un ambiente grande, dove ogni persona riesce a gestire correttamente ogni rapporto, è di grande importanza: proprio per questo, è necessario preoccuparsi della comunicazione aziendale con degli strumenti ideati ad hoc proprio per questa funzione.

Portatessere e braccialetti identificativi per conoscere tutti

Molto spesso capita che lavorando in aziende molto grandi non si riesca a conoscere tutto il personale e, quindi, si finisce parlando con qualcuno di cui non sappiamo neppure il nome e la mansione che ricopre all’interno della stessa azienda. A tal proposito, quindi è necessario favorire l’acquisto di strumenti per comunicare in azienda che possono rendere più facile la vita ai dipendenti, così da potersi interfacciare con altre persone e conoscere a colpo d’occhio il nome e la mansione della stessa. I portatessere o portadocumenti sono sicuramente un ottimo modo per rendere più semplice la vita di tutti i giorni tra le mura del proprio ufficio: ogni dipendente, quindi, potrà avere al proprio collo – come se fosse una collana – un badge identificativo, dove saranno indicati tutti i dati fondamentali dello stesso. Naturalmente, l’alternativa a questo tipo di soluzione con cordoncino potrebbe essere anche quello di far utilizzare dei classici badge da attaccare al proprio maglioncino, così da avere a portata di mano i dati di una persona e conoscere anche quale lavoro esegue quest’ultimo. Alcuni uffici sono addirittura già equipaggiati proprio con i dispositivi elettronici che consentono la stampa di questi badge: in questa maniera, si cerca di risparmiare e offrire quasi nell’immediato il tesserino di riconoscimento a tutti i lavoratori.

Quando sono utili le targhette all’ingresso dell’ufficio?

Oltre a farsi riconoscere dagli altri con una targhetta sistemata ad una collanina oppure posta sul maglione con una spilla, è pure necessario chiarire sin da subito in quale ufficio si sta entrando. Generalmente, queste targhette di plastica sono molto semplici, con un frontale antiriflesso e uno sportellino dal quale è possibile inserire il foglio con tutte le indicazioni del caso. Forse è ovvio, ma questa soluzione è senz’altro suggerita quando si ha la possibilità di praticare dei buchi sul muro, giacché richiede un fissaggio sicuro. In questa maniera, si potranno leggere velocemente i nomi di tutte le persone che lavorano nel suddetto ufficio o, perché no, anche indicare che mansioni sono effettuate nello stesso. Quest’oggetto è sicuramente perfetto per tutte quelle strutture grandi che hanno bisogno di una soluzione veloce e pratica per i visitatori: pensate che anche gli stessi ospedali e cliniche sono abituati a sfruttarle – all’ingresso di un reparto – per far capire ai pazienti, ai visitatori dove si trovano e dove si stanno recando o ancora quale medico o specialista incontreranno sulla propria strada scegliendo di entrare in una stanza.

Dove trovare questo tipo di prodotti per la propria azienda

Non è sempre così semplice trovare badge con cordoncini, lacci e accessori che possono essere utilizzati proprio per facilitare le conoscenze all’interno dell’ufficio, ma fortunatamente esistono proprio dei negozi che offrono alla clientela una serie di articoli quali portatessere, braccialetti e collarini identificati per le aziende. Se nella vostra città ancora non avete visto questo tipo di negozio o, comunque, vivete in un’area in cui è difficile raggiungere velocemente questi negozi, il nostro suggerimento è di far riferimento al web. Ai giorni nostri, oramai, è diventato assai comune effettuare un ordine in un e-commerce e farsi spedire direttamente presso il proprio domicilio o quello dell’azienda i prodotti ordinati online. Non dovrete far altro che scegliere l’articolo di cui avete bisogno, aggiungerlo direttamente nel carrello e proseguire con il pagamento: qualora non dovesse fidarvi del sito, potrete anche sfruttare metodi intelligenti di pagamento come Paypal o delle carte virtuali con l’importo preciso della vostra spesa, così da non utilizzare direttamente la carta di credito o del vostro conto risparmio.