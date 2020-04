Twitch corso base: cosa è e come funziona una delle piattaforme più importanti del globo

Quella che un tempo era una piattaforma live streaming famosa solo per noi del web e per i gamer, oggi, comincia ad arrivare sotto gli occhi di un pubblico diversificato e molto più ampio. Complice sicuramente la permanenza a casa forzata per tutti e il conseguente utilizzo maggiore dell’Internet in generale, molti di noi si sono imbattuti per la prima volta nel nuovo, misterioso, meraviglioso mondo di Twitch.tv.

Eppure, la piattaforma esiste dal 2011 ed è una delle più importanti e popolate realtà del mondo on-line: quarta più grande fonte di traffico Internet durante i periodi di punta negli Stati Uniti dietro Netflix, Google e Apple, Twitch è stata acquistata da Amazon e oggi se la batte con i colossi Youtube, Instagram e via dicendo. Statistiche a parte, la piattaforma conta milioni di utenti attivi, è in continua crescita e rappresenta un ottimo modo per fare intrattenimento in diretta.

Twitch nasce come piattaforma streaming videoludica, ossia nasce per filmare la propria passione per i videogiochi, rendendo partecipi le proprie sfide con gli amatori. Il target è relativamente adulto e la peculiarità videoludica ha solo in parte relegato tradizionalmente la piattaforma a un pubblico prevalentemente maschile: le ragazze ci sono, ci sono eccome. Twitch è gratuita: ti crei un account, ti iscrivi ai vari canali che ti interessano e se passi a Twitch Prime hai alcuni privilegi, come una coroncina a fianco al tuo nickame, no pubblicità, possibilità di entrare nelle chat esclusive e priorità nelle chat, che ti consentono una maggiore interazione con lo streamer.

Uno dei punti di forza di Twitch è, infatti, la possibilità di impostare una connessione live, simultanea, quasi reale tra streamer e utente, che può partecipare attivamente o meno. La chat è parte fondante della piattaforma e parte integrante dello show che viene proposto. Si tratta di un rapporto anche molto stretto tra streamer e utenti, che spesso rappresentano una vera e propria community di supporter appassionati e affezionati. La dimensione intima viene, se vogliamo, accentuata anche dal fatto che attraverso la webcam, l’utente entra in casa, o meglio, in “cameretta” dello streamer.

Negli ultimi anni i contenuti di Twitch hanno ampliato la loro offerta oltre ai videogiochi. Nella sezione “Just chatting”, ad esempio, ci sono live streaming dedicati al dialogo e al confronto con ospiti su vari temi. Sebbene la piattaforma rimanga prevalentemente dedicata al mondo dei videogame, con videogiocatori professionisti o amatoriali, talk show relativi ai giochi e sessioni di speedrunning dal vivo, le possibilità che Twitch si sviluppi ulteriormente in altre direzioni sono molto alte.

Probabilmente, in questo periodo di quarantena ci si sta rendendo conto realmente delle potenzialità di questa piattaforma. Twitch sta raccogliendo sempre più utenti anche in Italia e, contemporaneamente, comincia ad accogliere figure nuove di streamer che diffondono contenuti nuovi e diversi, rivelandosi uno strumento interessante per parlare non solo al mondo dei videogame, ma anche a quello della musica, dell’informazione, della divulgazione, per confrontarsi e dialogare con quanti più utenti possibili.