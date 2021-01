Forse, se fosse stato esposto così tanto durante la campagna elettorale, avrebbe avuto la meglio anche su Joe Biden. parliamo di Bernie Sanders, classe 1941, politico affiliato al Partito Democratico americano, di ispirazione socialista. Il senatore del Vermont ha partecipato all’Inauguration Day, la cerimonia di giuramento di Joe Biden come 46° Presidente degli Stati Uniti e Kamala Harris come vicepresidente.

Bernie però non doveva essere particolarmente divertito nel partecipare alla cerimonia resa esclusiva dalla pandemia, e ha sfoggiato un abbigliamento a metà fra il grunge e il pensionato che si veste al mercatino dell’usato, abbinato all’espressione di chi avrebbe preferito falciare il prato piuttosto che essere lì.

L’attitudine e l’abbigliamento hanno contribuito a renderlo instant meme, centinaia di persone hanno ritagliato la sua immagine e l’hanno inserita in contesti davvero comici, che hanno già fatto il giro del mondo. Qui sotto vi proponiamo una galleria di meme trovati in giro per l’internet, e ringraziamo di cuore i loro creatori:

Guarda la gallery Bernie Sanders meme - 1 Bernie Sanders meme - 2 Bernie Sanders meme - 3 Bernie Sanders meme - 4+16 Bernie Sanders è diventato un meme

Bernie Sanders ha partecipato alle primarie del Partito Democratico statunitense nel 2016, per contrastare l’ex first lady ed ex segretario di Stato Hillary Clinton. Il suo motto in quell’occasione è stato “A future to believe in” (Un futuro in cui credere). Purtroppo, quella volta gli andò male e fu la Clinton a sfidare Trump nella battaglia per la presidenza. Sappiamo tutti bene com’è andata a finire.

Sanders ha partecipato di nuovo alle primarie americane nel 2020, per diventare il candidato che avrebbe sfidato Donald Trump. Fu sostenuto da politici tra cui la stella nascente del centro sinistra americano Alexandria Ocasio-Cortez e da molti personaggi dello spettacolo tra cui Miley Cyrus, Danny DeVito, Ariana Grande, Jack Nicholson, Emily Ratajkowski e Dick Van Dyke. Anche stavolta, per l’esponente più a sinistra del PD americano, non c’è stata alcuna vittoria, andata all’ex vicepresidente di Barack Obama Joe Biden. Quest’ultimo, per ricucire vecchi strappi da campagna elettorale, l’ha nominato nuovo Presidente della commissione bilancio. Chissà se questa carica è andata giù a Bernie, il più simpatico dei politici americani…