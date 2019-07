C’è stato un campionato di lavoro a maglia metal in Finlandia

Si è appena concluso con la vittoria dei Giga Body Metal dal Giappone, il contest di Heavy Metal Knitting 2019, che in paroloni significa il campionato di lavoro a maglia metal. Hmm, cosa abbiamo appena letto? Forse questo video ci chiarirà meglio il concetto fumoso.

No, siamo sempre molto confusi. Sembra di tratti di una gara tra band metal in cui un membro deve anche sferruzzare per creare una sciarpa, un abito o un cappello a maglia, mentre fa headbanging e salta a tempo di musica.

State cercando il senso di tutto ciò? Abbandonate ogni speranza, neanche il sito ufficiale sotto il menù WTF, che non significa Welcome To Finland ma What The Fuck, riesce a chiarire il motivo di tanti neuroni perduti, ma per dovere di cronaca, andiamo a tradurre la pagina di spiegazioni:

“La Finlandia è la terra promessa della musica heavy metal. Ci sono 50 band di heavy metal ogni 100.000 cittadini finlandesi, il che è sorprendente, più che in ogni altra parte del mondo. Il numero di appassionati di lavoro a maglia è altrettanto alto, poiché secondo le stime, in Finlandia ci sono centinaia di migliaia di persone che sono immerse in vari tipi di lavori di cucito, compresi i lavori a maglia. Ciò che unisce entrambi è la grande gioia della creatività. Quando si suona la chitarra o si lavora a maglia, si tratta di creare qualcosa di bello con le mani. Ed è tutta una questione di attitudine!”

Ok, abbiamo capito: se hai due passioni, mettile insieme anche a caso e puoi creare l’evento dell’anno. A voi i commenti!