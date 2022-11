Qualsiasi tipo di denaro che esiste digitalmente o virtualmente e che utilizza la crittografia per salvaguardare le transazioni è noto come criptovaluta, o in breve crypto. Le criptovalute utilizzano un meccanismo decentralizzato per tracciare le transazioni e creare nuove monete, anziché un organismo centrale che le emetta o le regoli.

É possibile acquistare e vendere queste valute digitali sul mercato delle criptovalute, un mercato decentralizzato ma che si muove secondo il principio della domanda e dell’offerta esattamente come gli altri mercati finanziari.

Per accedere a questo mercato è necessario registrarsi ad un exchange criptovalute come ad esempio il mercato delle criptovalute di Young Platform.

Il mercato delle criptovalute

Quando si utilizzano le criptovalute per effettuare delle transazioni, non ci si affida a enti come le banche che le convalidano. La tecnologia peer-to-peer consente a chiunque, ovunque, di inviare e ricevere pagamenti.

Le criptovalute non esistono come vere e proprie monete fisiche che possono essere trasportate e scambiate, esistono invece solo come asset digitali in un database online che raccoglie le singole transazioni. Un libro mastro pubblico tiene traccia di tutte le transazioni crypto che comportano trasferimenti di denaro. I wallet digitali sono invece il luogo in cui vengono conservate le criptovalute.

Le criptovalute si chiamano così perché utilizzano meccanismi crittografici. Ciò significa che l’archiviazione, la trasmissione e la registrazione dei dati delle crypto nei registri pubblici richiedono un codice criptato. L’obiettivo della crittografia è proprio quello di offrire sicurezza e protezione.

Il valore delle crypto è totalmente determinato dalla domanda e dall’offerta, a differenza del denaro fiat garantito dal governo. Questo può portare ad elevate oscillazioni di prezzo sul mercato delle criptovalute. Inoltre, rispetto agli strumenti finanziari convenzionali come azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento, l’attività di compravendita di criptovalute non è ancora regolamentata del tutto.

La prima valuta digitale sul mercato delle criptovalute è stata creata nel 2009 ed è ancora oggi la più conosciuta: Bitcoin. Satoshi Nakamoto la persona o il gruppo, la cui identità specifica è ancora sconosciuta, è considerato il creatore di Bitcoin.

Il funzionamento delle criptovalute

Alla base del mercato delle criptovalute c’è una sorta di registro pubblico distribuito, la blockchain, che viene aggiornato da coloro che validano le transazioni ovvero i validatori.

Nel caso di Bitcoin attraverso un processo noto come mining, che impiega la potenza dei computer per risolvere problemi matematici impegnativi, vengono create unità di Bitcoin. Gli utenti hanno la possibilità di acquistare le valute dagli exchange, per poi conservarle nei portafogli digitali o venderle sul mercato.

Esistono numerosi exchange di criptovalute tra cui scegliere, l’importante è selezionarne uno affidabile ed in possesso di tutti i servizi di cui si necessita. Nel confrontare le varie piattaforme, tenete conto delle criptovalute supportate, delle commissioni applicate, delle misure di sicurezza adottate, delle possibilità di deposito e di prelievo e del materiale didattico disponibile.

Nonostante Bitcoin sia un network attivo dal 2009, le applicazioni finanziarie delle criptovalute e della tecnologia blockchain sono in continuo sviluppo e se ne prevedono altre in futuro. La tecnologia potrebbe un giorno essere utilizzata per negoziare anche altre attività finanziarie presenti sul mercato.