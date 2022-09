Come esaltare gli occhi con il make up giusto

Uno sguardo spesso comunica molte più cose del parlato o della gestualità. Ogni sguardo ha una sua “personalità”, una caratteristica e una bellezza che possono essere valorizzate ed esaltate con il trucco e il giusto make up, senza necessariamente stravolgere i tratti naturali. Il grande attore e regista italiano Vittorio De Sica suggeriva, anche agli uomini, di non dimenticare mai un filo di “matita” o kajal prima di entrare in scena per esaltare lo sguardo che aiuta a sottolineare e dare enfasi alla battuta. L’universo dei trucchi per occhi vede molte componenti, la più nota è il mascara occhi che non solo definisce lo sguardo, ma allunga le ciglia, le volumizza ed esalta il risultato finale di un make up completo che parte dal primer occhi, fino all’ombretto, alla matita, l’eyeliner e il mascara, appunto.

Valorizzare gli occhi in base alla forma e al taglio

Utilizzare correttamente i trucchi per gli occhi significa anche “correggere” quelli che possono sembrare “difetti” come degli occhi troppo grandi o troppo piccoli rispetto al resto della fisionomia, un leggero strabismo, nascondere le borse. È importante per stare bene con sé stessi e con gli altri riuscire a rendere seducenti e affascinanti anche i propri difetti senza stravolgerne la naturale bellezza.

Il giusto make up tiene soprattutto conto della forma e del taglio degli occhi. L’ombretto è il trucco principale per ridefinire e disegnare lo sguardo. Per “aprire” lo sguardo di occhi piccoli è necessario un ombretto chiaro da distribuire su tutta la palpebra superiore e un ombretto più scuro lungo la piega della palpebra superiore che va a sfumare verso l’esterno per allungare l’occhio.

Gli occhi grandi si “rimpiccioliscono” usando un ombretto chiaro sulla punta interna dell’occhio, mentre uno più scuro verso l’esterno della palpebra e fin sopra l’attaccatura delle sopracciglia. Gli occhi sporgenti, quelli rotondeggianti e con le borse, si allungano e si rendono più stretti con l’uso di un ombretto chiaro sotto le sopracciglia e un ombretto più scuro sulla palpebra superiore sfumando verso l’esterno. Al contrario gli occhi infossati richiedono un ombretto chiaro su tutta la palpebra mobile e scuro sotto l’arcata sopraciliare. Gli occhi a mandorla, caratteristici per avere la piega dell’occhio ridotta o assente, richiedono un ombretto scuro da applicare lungo la linea delle ciglia superiori e un colore neutro sulla palpebra mobile. Anche il colore degli occhi combinato alla forma richiede uno studio attento delle nuances da abbinare.

Valorizzare gli occhi con il mascara

Il mascara si applica sempre alla fine del make up degli occhi e serve per rifinire lo sguardo. Per far sì che il mascara svolga al meglio il suo ruolo di esaltatore dello sguardo, occorre stenderlo bene. Il mascara si applica rivolgendo lo sguardo verso il basso e applicandolo prima sulle punte delle ciglia superiori e poi lo si stende su tutta la lunghezza delle ciglia partendo dalla radice, e poi passare il mascara sulle ciglia inferiori sempre partendo dalla radice verso le punte. Si può ripassare il mascara più volte tra una stesura e l’altra prima che si secchi. Anche il mascara contribuisce a cambiare leggermente l’aspetto degli occhi in base alla loro forma: per ingrandire gli occhi piccoli, si passa il mascara anche sulle ciglia inferiori; chi ha gli occhi infossati e utilizza un mascara che estende le ciglia è necessario attendere l’asciugatura del prodotto prima di aprire gli occhi perché la punta delle ciglia potrebbe toccare e sporcare l’arcata sopraciliare. Al contrario, per chi ha gli occhi a mandorla è necessario applicare un mascara volumizzante o persino delle ciglia finte. Gli occhi grandi e sporgenti necessitano il mascara solo sulle ciglia superiori e in poca quantità.

Questi sono solo pochi consigli per valorizzare gli occhi, il segreto sta nello sperimentare su sé stessi con il self make-up per trovare la combinazione perfetta per dare valore e unicità allo sguardo.