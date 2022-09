In carrozza con Train Life: A Railway Simulator

Con Train Life: A Railway Simulator potrete finalmente pilotare un treno. E non solo!

Train Life: A Railway Simulator, una simulazione-arcade

Anche se, solo all’apparenza, potrebbe sembrare una contraddizione, Train Life: A Railway Simulator a mio avviso è una “simulazione arcade”. Già perché il titolo realizzato da Simteract trova il suo equilibrio in un sapiente dosaggio tra un’esperienza di tipo simulativo, à la Flight Simulator per intenderci, con l’aggiunta di meccanismi e routine che rendono il tutto più immediato e, giustappunto, arcade.

Provato su PlayStation 5, Train Life: A Railway Simulator non è certamente uno di quei videogiochi che ti rubano l’occhio per il comparto grafico oppure per la direzione artistica ma, proprio in questa sua “medianità” si potrebbe dire, trova la sua forza. Il missaggio tra anima simulativa e direzione arcade, infatti, trova la sua naturale evoluzione in un gameplay semplice e intuitivo nelle prime ore di gioco, che poi, soprattutto con condizioni climatiche estreme, mette a dura prova anche la resistenza del giocatore più scafato.

Occhio alla pioggia, anche in Train Life: A Railway Simulator

I treni di Train Life: A Railway Simulator sono poi ben realizzati, soprattutto all’interno della “plancia di comando” dove si potrà interagire con numerosi pulsanti, leve e dispositivi. Soprattutto se avete “il pallino dei treni” da una vita (e soprattutto poco posto in casa per modelli et similia) questo è il titolo che fa per voi. Come si suol dire…tutti in carrozza