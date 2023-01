Come mantenere pulita la postazione di lavoro

Mantenere pulita la postazione di lavoro non è sempre così semplice e, anzi, la maggior parte delle volte si rischia di creare caos: ecco quello che dovrai fare per non ritrovarti in un vero e proprio campo di battaglia.

Come pulire lo schermo e la tastiera del pc

Se sei giunto qui è perché sei desideroso di dare un aspetto migliore all’angolo dove, ogni giorno, lavori. La prima cosa che potrai fare nell’ufficio in cui lavori riguarda proprio la sistemazione della postazione di lavoro. Quindi, oltre a pulire gli uffici con i prodotti migliori dovrai anche selezionare gli angoli che sono da pulire con maggiore urgenza. Se inizierai proprio dalle scrivanie, non potrai fare a meno di occuparti della pulizia dello schermo del pc.

Questo schermo si potrà pulire con un panno delicato – meglio ancora se in microfibra – leggermente inumidito con un po’ di acqua.

Potrai anche acquistare dei prodotti specifici che si possono sfruttare sulle superfici degli schermi. Ricorda comunque che sarà fondamentale utilizzare un panno delicato, altrimenti potresti graffiare il monitor. Un altro elemento della postazione da lavoro da pulire è sicuramente la tastiera: questo accessorio si può sporcare in maniera importate, soprattutto se sei abituato a mangiare al pc.

Il nostro suggerimento è di aspirare con una bocchetta sottile dell’aspirapolvere tutto lo sporco depositato tra i tasti.

Completa l’operazione con un prodotto igienizzante, così da non lasciare tracce di batterie. La stessa pulizia ti suggeriamo di eseguirla con il mouse. Naturalmente, ti suggeriamo di effettuare ogni fase della pulizia a pc spento, per evitare di fare danni ai documenti che, magari, si possono aprire inavvertitamente.

La pulizia delle finestre in ufficio

Anche le finestre dell’ufficio si possono sporcare e non fare entrare la giusta luce all’interno dell’ambiente in cui lavoriamo.

Per tutte le superfici brillanti sarà necessario adottare degli strumenti che possono aiutarti a far tornare a splendere i vetri. Il primo suggerimento è di non eseguire la pulizia proprio quando il sole batte sulle finestre in maniera diretta: questo potrebbe essere un problema, poiché il calore farebbe asciugare velocemente, lasciando aloni antiestetici sul vero. Prima di passare alla pulizia vera e propria della finestra, ti suggeriamo anche di passare un panno cattura polvere: in questo modo, non incontrerai alcun ostacolo durante la fase della pulizia con prodotti liquidi ed acqua.

Per quanto riguarda la pulizia del lato esterno della finestra potrai sfruttare dei tergivetri telescopici e pieghevoli che ti aiuteranno ad eliminare lo sporco.

Controlla attentamente anche se vi è presenza di muffe o guarnizioni rovinate per agire tempestivamente e non ritrovarti con problemi di entità maggiore. Se il tuo ufficio è dotato di vetrate molto grandi, il nostro suggerimento è di affidarti un professionista soprattutto se risulta difficile arrivare lungo tutta la superficie della vetrata. In questa maniera, sarai certo di vedere nuovamente puliti i vetri grazie al contributo di un professionista!

Come igienizzare i pavimenti e i parquet

È fondamentale anche pulire accuratamente i pavimenti e i parquet. Trattandosi di superfici che sono calpestate da chissà quante persone è necessario occuparsi della pulizia del pavimento almeno una volta a settimana, mentre durante la settimana potrai passare l’aspirapolvere. Se in ufficio è presente il marmo dovrai acquistare prodotti adatti per questo tipo di materiale: un sapone neutro e l’acqua tiepida ti consentiranno di pulire accuratamente il pavimento senza danneggiarlo.

Anche nel caso in cui fosse presente un pavimento realizzato in cotto, potrai sfruttare dei detergenti studiati proprio per questo tipo di materiale. Nel caso del parquet, invece, controlla se hai a che fare con legno massello oliato oppure con un laminato. L’acqua non è di certo un grande amico di questi materiali, ma con tutte le accortezze del caso potrai ottenere una pavimentazione pulita e igienizzata.

Ora che sai come rendere più accogliente e pulito il tuo ufficio, sei pronto per metterti all’opera!