Come scegliere e come abbinare un bracciale da uomo

Abbinare allo stile da uomo un bracciale non è una cosa semplicissima, tuttavia, è innegabile che ormai rappresenta un trend in continua crescita che coinvolge quasi tutte le fasce d’età. Il bracciale da uomo infatti conferisce quel tocco in più al proprio outfit che non guasta mai. Ovviamente quando si parla di bracciali uomo non si deve pensare ai classici braccialetti di pezza o di filo, bensì a qualcosa di molto più elaborato e prezioso, capace di donare al look una nuova luce di eleganza.

Il bracciale per l’uomo rappresenta un accessorio molto utilizzato in quanto permette a chi lo indossa di esternare al mondo la propria personalità, diventando di fatto non solo un accessorio di moda ma anche un qualcosa che permette di comunicare agli altri senza dire nemmeno una parola.

I materiali

Una delle primissime cose da fare se si ha intenzione di acquistare un bracciale è prestare particolare attenzione ai materiali. Se si ha intenzione di acquistare qualcosa di appariscente, che possa essere notato anche a distanza, è consigliabile acquistare un modello in acciaio. Ovviamente il modello in questione deve essere bilanciato sapientemente con un outfit più casual e sobrio, altrimenti si corre il rischio di strafare. Se si indossa un orologio in acciaio, il bracciale non deve essere assolutamente indossato sul medesimo polso, in questo modo infatti si rischia di appesantire il tutto rendendo non solo eccessivo l’abbinamento ma anche scomodo.

Se invece si ha intenzione di acquistare un bracciale da uomo un po’ più particolare, magari composto non solo da metalli preziosi (tipo oro o argento), è necessario saper coordinare bene l’outfit. Per essi infatti è consigliabile indossare capi di abbigliamento più eleganti, alcuni modelli, magari quelli non eccessivamente grandi o appariscenti, possono essere indossati anche sullo stesso polso sul quale è presente l’orologio.

Negli ultimi anni hanno avuto successo anche i bracciali da uomo in perline o in tessuto. Ovviamente si tratta di materiali molto particolari e ricercati che non sfociano di certo nel banale, anzi, questi particolari bracciali sono capaci di far risaltare il proprio abbigliamento. Se si opta per dei bracciali colorati, è consigliabile indossare un look più casual, magari abbinando il bracciale al colore della camicia o dei bottoni della stessa.

Come indossare un bracciale uomo

Se si è soliti indossare l’orologio è bene prestare attenzione alle dimensioni del braccialetto, quest’ultimo infatti non deve assolutamente sovrastarlo. Inoltre, specialmente se si opta per un modello in metallo, è consigliabile indossarlo sull’altro polso in modo da non accavallarlo con l’orologio. Un altro suggerimento importante quando si ha intenzione di indossare un particolare braccialetto è considerare sempre l’occasione. Se si tratta di un regalo a cui si tiene particolarmente o un caro ricordo, potrebbe essere non indicato per una cena di lavoro oppure per un pranzo con amici. Un’altra regola da ricordare è che “less is more”, è sempre bene non esagerare con gli accessori. Se si ha intenzione di indossare un bracciale potrebbe essere una buona idea non indossare contemporaneamente l’orologio ed i gemelli, il tutto infatti potrebbe appesantire notevolmente il proprio outfit.