5 articoli per allenarsi a casa divertendosi

Tradizionalmente, la pioggia cade copiosa a pasquetta rovinando le nostre grigliate. Poco importa, tanto anche quest’anno dovremmo affrontare le festività rinchiusi in casa. Con la primavera la voglia di uscire di casa delle persone, recluse ormai da più di un anno, sta strabordando dai balconi. Sperando la situazione dopo Pasqua possa migliorare, 5 articoli per allenarsi divertendosi anche a casa ( e non improvvisarsi runner dell’ultima ora).

pixabay.com Un partita di calcetto – Ph planet_fox via Pixabay

CINTURA DA CALCIO:

Stanco di rincorrere tuo figlio per casa, ma, soprattutto, stanco di correre dietro il pallone? La cintura da calcio, ideale per allenarsi nella pratica del tiro, passaggio, ricezione e controllo di palla, è la tua salvezza. L’alternativa a “muretto” senza nessun parete disponibile, sarà amore a prima vista. E se la DAD del tuo ragazzo coinciderà con la tua pausa pranzo, beh, la voglia di provarla è garantita. Chi trova una cintura trova un amico.

Compra | sul nostro shop

SEDIA DA YOGA

Se Nanni Moretti entrasse in una shala sicuramente affermerebbe: “le inversioni sono importanti”. La sedia da yoga è l’alleata perfetta per praticare questo sport in sicurezza. Lo yoga aiuta la circolazione sanguigna e serve alleviare gli scompensi fisici causati dalle scorrette posture assunte durante lo smart working che causano fastidiosi dolori al collo e alla schiena. Praticare yoga inoltre è un ottimo alleato per conciliare il sonno e alleviare fatica e stress. E se il tuo obiettivo non è lo Shirsasana, puoi sempre utilizzarla per esercizi a corpo libero, aerobica, push up, per allacciarti le scarpe prima di una corsa o addirittura poggiarci un vaso, è anche un ottimo elemento di arredo.

Compra | sul nostro shop

BUCA DA GOLF PORTATILE:

Sfatiamo un vecchio mito: il golf non è uno sport per ricchi, almeno non lo è sul nostro shop. Questa buca portatile ti permette di trasportare qualsiasi ambiente, indoor e outdoor, in un perfetto campo da putting green e vivere il tuo allenamento comodamente a casa. Tiger Woods at home.

Compra | sul nostro shop

LAVAGNA TATTICA:

Nostalgia del campo da basket? La lavagna tattica ti permetterà di studiare lo schema migliore per le tue partite e ipotizzare la tecnica di gioco che incontrerai in campo con i tuoi avversari. Ricordati, una volta bordo campo, di cancellare il tuo schema: con la pretesa di ammirare la tua whiteboard la squadra rivale conoscerà tutti i tuoi segreti! Ottima anche per gli E-sports.

Compra | sul nostro shop

TENNIS TRAINER:

Immagina di trovarti in un campo da tennis. L’aria aperta, gli uccellini che cinguettano, il sole del primo pomeriggio. Apri gli occhi: sei nel tuo soggiorno e ad allenarti non è una simpatico maestro in visiera e gilet ma il tuo allenatore da tennis portatile. Perfetto per qualsiasi livello e per qualsiasi età. E potrai anche allenarti in pigiama.

Compra | sul nostro shop