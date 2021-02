COMEHOME: conoscersi on line non è mai stato così reale

Comehome non è un’app di dating ma un modo innovativo e originale per conoscere nuove persone e condividere le proprie passioni. Nata nel 2017 come primo real life network che si è posto l’obiettivo di utilizzare il digitale per creare connessioni autentiche tramite l’organizzazione e la partecipazione ad eventi privati, Comehome è riuscita in breve tempo a raccogliere intorno a sé una community di oltre 200mila utenti, lavorando nelle principali città italiane (Roma, Milano, Torino) e allargandosi anche all’estero.

comehome.fun Sentirsi a casa ma non sentirsi soli

Il distanziamento sociale, imposto per contenere la diffusione del COVID-19, ha ridotto le occasioni per coltivare le proprie relazioni e conoscere nuove persone. Da marzo 2020, Comehome ha ricostruito le sue esperienze di socialità spostandosi nel mondo online ed è così riuscita a mantenere unita la sua community continuando a favorire la socializzazione tra tutti i suoi membri.

comehome.fun Vi sono eventi in cui è possibile prepararsi la propria cena e consumarla con persone che condividono la stessa passione per la cucina

Quando si parla di dating ci vengono subito in mente gli swipe tra una figurina e l’altra tra gli scaffali dell’amore a cui certe app ci hanno tristemente abituato. Ma esiste un altro modo di farlo? Comehome accetta la sfida e lancia Singles’ Days, dieci giorni di eventi speciali (dal 5 al 15 febbraio) in concomitanza con San Valentino, un’iniziativa per conoscere ed interagire con nuove persone guidati dalle passioni e dagli interessi in comuni. I format proposti in piattaforma saranno numerosi e sempre divisi per fasce d’età, i partecipanti, guidati da host abili nel rompere il ghiaccio, potranno trovare nuove sintonie attraverso test e quiz attitudinali, letture astrali, speed date, sfidandosi ai loro giochi da tavolo e di strategia preferiti, parlando dei film e serie TV che li appassionano, cucinando insieme, e attraverso molte altre attività. L’elenco completo degli eventi QUI.

comehome.fun Condividere le proprie passioni vuol dire anche incontrarsi durante una seduta di yoga

I Singles’ Days si presentano come un’occasione speciale in cui tutti gli eventi all’interno della piattaforma hanno come focus l’incontro tra i partecipanti. Per tutti i single alla ricerca di nuove conoscenze si tratta di un’occasione per condividere i propri interessi, divertirsi e scoprire nuove affinità, proprio nel periodo più romantico dell’anno. Persone da tutta l’Italia, in pochi click, possono partecipare agli eventi online connettendosi in video da qualsiasi device, per interagire in diretta con tutti i membri e conoscersi seguendo il fil rouge delle loro passioni. Gli host di Comehome faranno da Cupido: alla fine della serata, se qualcuno sarà rimasto colpito da un altro partecipante potrà comunicare le sue preferenze all’host. Se scatteranno dei match, le persone saranno messe in contatto e potranno approfondire la conoscenza al di fuori degli eventi online. Comehome promuove una nuova frontiera del dating online, rivoluzionando il concetto di match, che diventa possibile solo tra persone che effettivamente si sono incontrate e conosciute partecipando ad un evento. Una concreta alternativa con cui sentirsi sempre “a casa” e riscoprire il sano piacere di una conoscenza spontanea.

