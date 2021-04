Cosa rende interessante la Crypto di Stellar?

La rivoluzione delle criptovalute

Interessarsi alle criptovalute al giorno d’oggi significa acquisire delle conoscenze che ci permettono di non farci trovare impreparati a quella che, a detta di molti esperti, è una vera e propria rivoluzione in corso d’opera.

L’impatto che le criptovalute stanno avendo sulle vite di moltissime persone dipendono in parte dai numerosi vantaggi legati al loro utilizzo. Ne menzioniamo solamente alcuni.

Tutte le monete digitali che si basano sul sistema conosciuto come Blockchain permettono di effettuare delle operazioni di scambio in maniera del tutto sicura. Questo dipende dal fatto che ogni transazione viene registrata attraverso un sistema conosciuto come registro di controllo distribuito. Attraverso questo metodo, nessuno potrebbe attuare una qualche forma di truffa, visto che le operazioni sono sotto gli occhi di tutti.

Un altro vantaggio è legato all’anonimato che è possibile preservare quando si effettuano delle transazioni con delle cripto monete.

Alcuni pensano che Bitcoin sia un sinonimo di criptovaluta. In realtà, questa non è altro che una delle tantissime valute digitali in circolazione, in particolare la prima ad essere nata, e a tutt’oggi la più utilizzata.

Chi desidera investire in criptovalute deve interessarsi anche alle principali caratteristiche di quelle che rientrano nella lista delle monete più utilizzate. Queste offrono anche la possibilità di guadagnare grazie alle oscillazioni di prezzo.

Stellar è all’undicesimo posto per capitalizzazione. Andiamo a conoscere alcune delle sue principali caratteristiche.

Caratteristiche di Stellar

Stellar è una piattaforma che serve a promuovere diverse operazioni finanziarie. Nasce come un Fork di Ripple ed opera come un’organizzazione no-profit.

Tra le missioni dichiarate che starebbero alla base della nascita di Stellar ci sono la lotta alla povertà e la messa a disposizione di risorse finanziarie per coloro che non possono farlo attraverso i canali tradizionali (le banche). La moneta nativa di Stellar è conosciuta come Lumens o con la sigla XLM.

Tra i fattori che possono incidere sulle oscillazioni del valore dei Lumens vi sono gli andamenti delle altre criptovalute. Stellar viene infatti percepita come strettamente legata al valore del Ripple, e la sua ascesa o la sua diminuzione di prezzo dipendono in gran parte da questo.

L’eventuale entrata in gioco da parte di una società molto importate che decide di puntare sui protocolli stellar può essere decisiva per un rialzo della moneta. A titolo di esempio, il colosso IBM ha scelto stellar come principale metodo di pagamento transfrontaliero. Questo anche e soprattutto grazie al fatto che ogni transazione ha un costo bassissimo, e cioè meno di 1 centesimo.

La sua partnership con grosse aziende come IBM, la sua velocità ed i bassi costi per le transazioni, associate alla continua crescita dell’attenzione alle diverse applicazioni che stanno avendo sul mondo reale le piattaforme come Stellar, possono avere un diretto impatto sulla crescita al rialzo di questa criptovaluta.

E’ comunque necessario fare attente ricerche personali per evitare di investire in maniera affrettata e rischiare di perdere il proprio capitale.