Cucina professionale? Su Allforfood qualità, convenienza e preventivi gratis

Oltre 40.000 prodotti, tra cui forni, arredo professionale e vetrine refrigerate, selezionati con cura per garantire massima qualità ed efficienza. Su www.allforfood.com c’è tutto ciò che un professionista della ristorazione possa desiderare per allestire o rinnovare l’attività. In catalogo i migliori marchi di attrezzature per la ristorazione, come Tecfrigo, Fimar, Ilsa, Framec, Enofrigo, Metalmobil e Scab Design. Oltre il 98% dell’offerta è Made in Italy.

C’è di più. AllForFood è specializzato nella vendita online e offre una shopping experience studiata partendo dalle esigenze del cliente. Il servizio di assistenza lo affianca prima, durante e dopo la vendita, intervenendo con tempestività, e senza costi aggiuntivi, in caso di imprevisti. Le transazioni prevedono metodi senza rischi e la spedizione è sempre assicurata. Senza contare la possibilità di richiedere preventivi gratuiti in un click.

AllForFood garantisce prodotti di alta qualità a prezzi convenienti a un’ampia platea di operatori: ristoranti, pasticcerie, macellerie, bar, panetterie, pizzerie, gelaterie, eccetera. Dal forno pizza agli espositori, la competitività della proposta è resa possibile dalle partnership stabilite con i produttori: gli articoli giungono direttamente all’attività di ristorazione dai magazzini dell’azienda produttrice.

Tre le macro-sezioni che compongono lo shop: attrezzature per la ristorazione, forniture alberghiere e arredamento professionale. L’offerta spazia dall’armadio frigo a due ante al forno pizza con alimentazione a gas, dai banchi di servizio agli arredi per cucina professionale in acciaio inox e macchina per granite.

Specializzato nel commercio elettronico, lo store prevede una formula di vendita completamente diversa da quella dei rivenditori tradizionali. La convenienza cresce nella pagina Promozioni, con decine di prodotti a prezzi ancora più bassi per un periodo limitato di tempo.

Se invece l’obiettivo è allestire il locale con i migliori arredi e attrezzature, senza però vincolare il capitale per l’acquisto, la soluzione è il noleggio operativo di Grenke (società specializzata in locazione operativa e partner dell’e-commerce).

Il cliente viene tutelato sotto ogni aspetto. Grazie, oltre al supporto professionale, a spedizioni assicurate e metodi di pagamento sicuri. Per le transazioni sono infatti utilizzati solo carta di credito, bonifico bancario, PayPal e contrassegno (con anticipo del 30%).