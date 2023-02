Dai social al gioco online: i passatempi preferiti dagli italiani nel 2022

I tempi sono cambiati e possiamo facilmente accorgercene andando a vedere quali sono i passatempi preferiti dagli italiani al giorno d’oggi. Se infatti in passato erano le attività all’aria aperta o comunque quelle che prevedevano una certa manualità a capeggiare, adesso le cose sono nettamente diverse. Il digitale ha preso il sopravvento e tra smartphone, tablet e dispositivi vari sono ormai sempre meno gli italiani che si dilettano all’aria aperta. Certo, qualche attività salutare rimane ancora in voga ma sono stati soprattutto i passatempi digitali ad andare per la maggiore nel 2022.

Vediamo allora insieme quali sono quelli preferiti nel nostro Paese: dai social network al gioco online.

1- Guardare reel e stories sui social network

Uno dei passatempi più in voga? Guardare reel e stories su Facebook, ossia brevi video postati da altri utenti. Forse è sbagliato considerarlo un vero e proprio passatempo, perché la maggior parte degli italiani si intrattiene in questa attività per poco, durante una pausa o un’attesa alle Poste ad esempio. Il tempo trascorso a visualizzare reels e storie è comunque parecchio, dunque non si può certo sottovalutare.

2- Tentare la fortuna con le slot online

Tra i passatempi più gettonati del 2022 troviamo anche quello del gaming: le slot online attirano moltissimi italiani, che adesso possono giocare direttamente dal proprio smartphone o PC. Basta scaricare un’applicazione, creare un account e in men che non si dica si può tentare la fortuna. Di positivo c’è che, contestualmente al numero dei giocatori è aumentata in Italia anche l’attenzione da parte degli utenti, consapevoli del fatto di dover giocare responsabilmente e su piattaforme che siano autorizzate ADM.

3- Guardare serie TV su Netflix

Un altro passatempo che continua a spopolare in Italia e che ancora per una volta ha a che fare con il mondo della tecnologia e del digitale è quello di guardare serie TV su piattaforme di streaming, come Netflix, Prime Video, Disney+ ecc. Inizialmente, questa era un’abitudine tipica dei ragazzi più giovani ma ormai si tratta di un trend che interessa tutti, compresi gli anziani. La TV si guarda sempre meno, forse perché offre contenuti di dubbia qualità, mentre le piattaforme streaming on demand stanno letteralmente spopolando.

4- Sperimentare le ricette dei grandi chef

Tra i passatempi preferiti dagli italiani ne troviamo anche alcuni che possiamo considerare più classici, o comunque in buona parte svincolati dal mondo dei social network e della tecnologia. In moltissimi, ad esempio, amano sperimentare le ricette dei grandi chef e darsi da fare dunque ai fornelli. Si tratta di un hobby che spesso e volentieri si trasforma per alcuni in una vera e propria passione e che deve la sua popolarità ad alcuni programmi e format televisivi. Il mondo del food e della cucina, infatti, ha ispirato tantissime trasmissioni in questi ultimi anni, portando diversi italiani ad avvicinarsi ad un mondo che prima magari nemmeno consideravano.

5- Un libro? Sì, ma in formato digitale

La lettura rimane un passatempo fortunatamente ancora diffuso in Italia, ma anche questo si è evoluto. Al giorno d’oggi, infatti, spesso al classico libro viene preferito l’e-book.