Quando le serie TV diventano giochi

L’accoppiata film e videogame non è di certo nuova.

Non è la prima volta che un film ispira un videogioco o viceversa. Alcuni esempi? “Prince of Persia”, il famoso gioco arcade che ha ispirato “Prince of Persia – Le sabbie del tempo”; “Star Wars”, che non ha di certo bisogno di presentazioni e che tra l’enorme merchandising presenta anche una serie di videogame; e ancora “Jurassic Park”, “Indiana Jones”, “Matrix”… insomma, potremmo continuare la nostra rassegna all’infinito.

Cosa ben più rara è, invece, vedere videogame ispirati a serie TV, anche se le cose, proprio negli ultimi anni, sono notevolmente cambiate.

Se prima, infatti, le produzioni di telefilm disponevano di un budget irrisorio rispetto a quello destinato ai film, oggi le cose sono molto cambiate. Basti pensare a “Game of Thrones” per capire a cosa ci riferiamo.

Netflix e i videogame

Nella diffusione degli sceneggiati per il piccolo schermo, Netflix ha giocato, senza ombra di dubbio, un ruolo fondamentale.

Proprio in questa classifica delle serie TV più viste stilata da ExpressVPN, possiamo leggere i titoli di alcune delle serie TV più viste di sempre. E proprio alcune di queste, come “House of the Dragon”, hanno ispirato dei giochi molto amati soprattutto tra i fan.

“La Casa de Papel”, poi, è un videogame in versione mobile single player che ha l’obiettivo di far sentire il giocatore parte della serie: il giocatore dovrà cimentarsi in furti rocamboleschi, forzando serrature e casseforti.

Altro enorme successo Netflix, sicuramente dalla natura più tranquilla e intellettuale è la “Regina degli Scacchi”, la storia di una giovane ragazza, poi diventata adulta, con un incredibile, quasi sovrannaturale, talento per gli scacchi. Il videogioco include enigmi da risolvere e, naturalmente, partite alla scacchiera.

“The Witcher” è un gioco ispirato dalla serie di romanzi “La Saga di Geralt di Rivia” di Andrzej Sapkowski. La trasposizione televisiva di Netflix è entrata tra le migliori serie fantasy di tutti i tempi.

Non mancano i giochi da tavolo

Se telefilm e videogame sembrano essere un connubio vincente, figuriamoci le serie TV e i giochi da tavolo, pane quotidiano per i nerd. Anche qui gli esempi si sprecano. Proprio ispirato alla “Casa di carta” è l’escape game che promette una serata adrenalinica restando a casa propria.

Stesso discorso per la “Regina degli scacchi”, il cui gioco da tavolo è stato molto apprezzato.

Come se non bastasse, per i veri appassionati del genere e dei film televisivi a puntate, è uscito il gioco firmato Netflix, “Netflix – In Tendenza Ora” che permette ai giocatori di portare fuori dallo schermo gli scenari delle series preferite che hanno appassionato spettatori in tutto il mondo.

Quando parliamo di giochi da tavolo non possiamo non parlare del Monopoly, la punta di diamante della Hasbro. Questo intrattenimento ludico, sebbene mantenga sempre le sue regole, è stato adattato a molti film e serie TV. Tra le versioni più acquistate troviamo sicuramente quella ispirata alla serie “Stranger Things”. In questa versione Parco Della Vittoria, Vicolo Corto e Vicolo Stretto, sono rimpiazzati dai luoghi della città di Hawkins.

Che dire, con la stagione fredda in arrivo, con le serie, i videogame e i giochi da tavolo ad esse ispirate, abbiamo sicuramente un modo interessante per intrattenerci durante i nostri pomeriggi invernali.