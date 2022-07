Funzioni del tubo del freno e caratteristiche della sua sostituzione

I sistemi frenanti della stragrande maggioranza delle auto moderne sono idraulici, il che significa che per trasmettere le forze attraverso fluidi speciali, oltre a pistoni e amplificatori, devono essere dotati di un sistema di tubi e tubi flessibili. Proprio delle manichette degli impianti frenanti, delle loro caratteristiche, dei possibili malfunzionamenti e della loro sostituzione, cercheremo di raccontare agli automobilisti.

Il cuore dei moderni tubi dei freni è un tubo di gomma. Strati di gomma sono intervallati da strati di cosiddette fibre di rinforzo in materiale sintetico o rete metallica, che conferiscono resistenza meccanica al prodotto. La gomma utilizzata è specifica: può rimanere elastica anche a temperature fino a -50 °C e non fondere nemmeno a +150 °C. Questo materiale è molto resistente. L'intero tubo è anche chiamato tubo ad alta pressione.

I tubi dei freni sono collegati alle pinze e ai cilindri dei freni funzionanti tramite raccordi.

Esistono 4 tipi di tali raccordi:

“Papà”. Raccordo con filettatura esterna; “Madre”. Si differenzia dal precedente in quanto il suo filo è interno; “Orecchio”. Raccordo speciale con foro per elementi di fissaggio bullonati; “Unione”. Raccordo con raccordo filettato.

Vale la pena notare qui che diverse case automobilistiche eseguono i raccordi dei tubi dei freni in modi diversi. Ad esempio, il passo della filettatura, così come il suo diametro, è lo stesso in quasi tutti i raccordi dei tubi dei freni per le auto giapponesi. Questi parametri sono diversi per i raccordi europei o americani. Di norma, ci sono quattro di questi tubi nei sistemi frenanti delle auto moderne. Una coppia è collegata a una coppia di cilindri del freno anteriore e l’altra coppia è collegata a una coppia di cilindri posteriori. I raccordi di cui sopra sono anche chiamati punte. Con l’aiuto di tali suggerimenti, diventa possibile il collegamento di tubi flessibili.

Immagine tratta da pezzidiricambio24.it

Come determinare l’usura del tubo del freno

I tubi dei freni richiedono attenzione. La loro depressurizzazione, pizzicamento e danni nell’area delle punte sono rigorosamente inaccettabili. L’usura può essere determinata visivamente, ma alcuni segni di usura diventano evidenti durante l’utilizzo del veicolo. Considera un tubo di gomma usurato come esempio. Presta attenzione in che stato si trova:

Ci sono crepe, incl. e poco profondo. Questo indica l’invecchiamento della gomma e il fatto che perde elasticità. L’intero tubo deve essere sostituito anche se la fessura è quasi invisibile;

C’è una perdita di liquido dei freni. Può fuoriuscire sia dal corpo del tubo che dal punto in cui è collegato alla linea del freno;

C’è gonfiore sul tubo. Allo stesso modo, il tubo dovrà essere sostituito. È vero, in questo caso, non è stata danneggiata la gomma, ma lo strato di rinforzo.

Sostituzione del tubo del freno

Rimuovere la ruota, eseguire parte dei lavori di pulizia; Svitare il dado nel punto di attacco del tubo e scollegare il tubo stesso. Per evitare perdite di liquido dei freni, chiudere la perdita con un tappo di gomma; Rimuovere le fascette che fissano il tubo al corpo o alla cremagliera (se presente); Raggiungi il raccordo a bullone situato accanto al punto in cui il tubo è fissato al cilindro di lavoro. È molto probabile che si sia affezionato: dovrai alternare il serraggio, l’elaborazione del WD-40 e lo svitamento; Rimuovere gli elementi di fissaggio aggiuntivi del tubo del freno e rimuoverlo dal freno. In alcuni casi, i prodotti possono essere solo tagliati, ma i normali tronchesi fanno questo lavoro sorprendentemente bene; Installare il nuovo tubo eseguendo quanto sopra in ordine inverso. Assicurati che il tubo non sia piegato.

Conclusione

L’acquisto di un nuovo tubo per sostituire quello vecchio è abbastanza semplice: ce ne sono molti oggi sul mercato dei componenti automobilistici. E cambiare i tubi dei freni non è troppo difficile, anche se richiede alcuni strumenti e un bel po’ di pazienza. Tuttavia, lo stesso lavoro può essere svolto da specialisti presso la stazione di servizio. L’utilizzo di un’auto con tubi dei freni che perdono è estremamente pericoloso, quindi se trovi un funzionamento anomalo dei freni, assicurati di controllare non solo le pinze, le pastiglie, i dischi e i tamburi, ma anche l’intera linea del freno.