Oltre ad essere meravigliosi da guardare, sono anche la nuova tendenza degli ultimi anni per quanto riguarda le piante da interno. Stiamo parlando dei terrarium, bellissimi per arredare la propria casa, perfetti per chi ama le piante e non possiede il pollice verde e ideali per un’idea regalo originale.

Se vuoi imparare a realizzarne uno con le tue mani continua a leggere questo articolo perchè ti spiegheremo come costruire un terrarium fai da te, ti segnaleremo alcune delle piante migliori da utilizzare e ti daremo anche dei piccoli consigli che ti permetteranno di mantenerlo in vita per tanto tempo.

Cos’è un terrarium

Il terrarium è molto simile a una mini serra. È un piccolo ambiente chiuso, spesso in una boccia di vetro, con all’interno alcune piante sempreverdi.

Avere un terrarium è come avere un piccolo bosco chiuso all’interno di un contenitore. Seguendo un processo del tutto naturale, le piante al suo interno respirano e rilasciano vapore acqueo che viene raccolto sulle pareti del contenitore gocciolando poi sul terreno. Se realizzato nel modo corretto, le piantine del terrarium sono in grado di sopravvivere autonomamente, grazie all’ecosistema ricreato perfettamente all’interno della boccia di vetro.

Se state pensando di costruire un terrarium, tranquilli, è molto semplice: servono solo gli attrezzi giusti, le piante più adatte e una dose di creatività per renderlo unico e personalizzarlo. Una volta realizzato, il vostro terrarium richiederà pochissime cure e potrete godervi a lungo la bellezza delle sue piante.

Quali piante utlizzare per costruire un terrarium fai da te

Per costruire un terrarium fai da te come si deve esistono piante specifiche in grado di adattarsi perfettamente alla vita all’interno di una boccia di vetro. Essendo un ambiente umido, all’interno potrete inserire piantine che amano un clima di questo tipo. Prediligete piante sempreverdi ed evitate invece le piante fiorite poiché quando il fiore appassirà il terrarium perderà la sua bellezza.

Ecco quali sono le più adatte:

1- La Fittonia: è una pianta d’appartamento originaria delle foreste pluviali tropicali. Ha larghe foglie ovali dal colore verde intenso, caratterizzate da vistose reti venose. Essendo una pianta tropicale ama terreni umidi e ben drenati.

2- La Felce Dryopteris: è una pianta ornamentale perfetta per il terrarium poiché purifica l’aria nei luoghi chiusi. Si adatta molto bene a ogni tipo di ambiente, non necessita di troppa luce e nemmeno di troppe cure e donerà un tocco di eleganza al vostro terrarium.

3- L’Asparagus fern: si tratta di una pianta dall’aspetto delicato, ma allo stesso tempo molto frizzante. Necessita di una buona illuminazione (non diretta) e ama stare in gruppo con altre piante della sua specie. La particolare forma dei suoi rami regalerà un’atmosfera zen al vostro terrarium.

Materiali per costruire un terrarium fai da te

Per costruire un terrarium fai da te avrai bisogno di questi pochi materiali:

Un contenitore o vaso di vetro senza decorazioni

Imbuto

Attrezzi per il giardinaggio

Pennellino

Terriccio universale

Ghiaia

Carbone attivo (mezzo cucchiaio per contenitore piccolo, un cucchiaio per contenitore medio, 2 cucchiai per contenitore grande)

Annaffiatoio

Acqua

Piantine

Tappo di sughero per poter chiudere la boccia di vetro

Come costruire un terrarium fai da te: tutti i passaggi

Prendi il vaso di vetro e realizza uno strato di circa 2 dita con la ghiaia, che servirà per drenare il terreno. Appiattisci il primo strato utilizzando uno stecchetto e non sbattendo il contenitore perché rischieresti di creare delle crepe. Procedi poi aggiungendo il carbone attivo che sarà indispensabile per mantenere pulito l’ambiente all’interno del terrarium.

Aggiungi il terriccio, creando uno strato di circa 4 dita di spessore. Uniforma il livello della terra utilizzando sempre uno stecchetto

Ripulisci le piante dalla terra che avvolge le radici e, aiutandoti con una paletta, uno stecchetto o un altro strumento di giardinaggio, realizza dei buchi nel terriccio dove inserire le piantine.

Piccoli consigli per inserire le piante nel modo corretto:

1- Per inserire la pianta all’interno del buco avvolgi le foglie a spirale per evitare di romperle.

2- Inizia dalle piante che vuoi mettere ai lati del contenitore e poi passa a quelle che vorrai inserire al centro

3- Ricordati di lasciare sempre uno spazio di crescita per ogni pianta che inserisci

Successivamente ricopri per bene le radici e tampona delicatamente il terreno per richiudere il buco. Inserisci ghiaia, sassi e muschio a piacimento per decorare, abbellire e soprattutto personalizzare il tuo terrarium.

Versa l’acqua con l’annaffiatoio, facendo ruotare il vaso lentamente di 360° per far scorrere l’acqua lungo tutte le pareti. Non devi bagnare troppo, ma solo inumidire. Rimuovi lo sporco che è rimasto attaccato ai lati del contenitore con un panno o della carta di giornale e assicurati che non ci siano sacche d’aria tra le radici delle piante e il terreno.

Posiziona il vaso in un luogo luminoso, lasciandolo aperto per una settimana e semiaperto per un’altra settimana ancora. Successivamente posizionare il tappo di sughero per chiudere completamente il vaso.

Come mantenere in vita a lungo un terrarium

Ci sono alcuni segreti che devi assolutamente sapere se vuoi che il tuo terrarium sopravviva a lungo

1- Chiudi il terrarium con un tappo di sughero e aprilo per una giornata intera se vedi che intorno alle pareti interne si forma troppa condensa. Ripeti questa operazione per al massimo una volta alla settimana.

2- Ogni due settimane controlla se ha bisogno di acqua. Se il terreno è asciutto aggiungi poca acqua: il terrarium deve essere umido, non bagnato. Per sapere se è il caso di innaffiare il terrarium osserva il muschio formatosi sul terreno: se è verde acceso vuol dire che il clima è abbastanza umido e quindi le piante non hanno bisogno di acqua, se è secco e marroncino allora vuol dire che è arrivato il momento di innaffiare.

3- Togli le foglie che mostrano segni di ingiallimento o danneggiamento e pota le piantine se diventano troppo grandi.

4- Scegli un posto fisso per il tuo terrarium e non cambiarlo in continuazione. Scegli un luogo soleggiato e fai in modo che non prenda una luce diretta del sole altrimenti le piantine moriranno.

5- Non usare mai un detergente per vetri all’interno di un terrarium poiché potrebbe far ammalare le piante