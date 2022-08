Mobilità sostenibile: il futuro è dell’auto elettrica?

Con il pacchetto di iniziative Fit for 55, che di fatto ha segnato un’importante accelerazione dell’Europa verso la transizione energetica, dal 2035 non sarà più possibile acquistare veicoli con motore a combustione interna.

Una trasformazione necessaria per il contrasto ai cambiamenti climatici, che condurrà gli Stati membri verso una forma di mobilità più sostenibile e che vedrà tra i suoi principali protagonisti soprattutto l’auto elettrica.

L’importanza dei veicoli elettrici nella mobilità sostenibile

I veicoli a propulsione elettrica permettono di prendere le distanze da quella forma di mobilità basata su combustibili fossili.

Infatti, grazie alla possibilità di viaggiare su vetture affidabili, con una motorizzazione efficiente, a basse emissioni inquinanti e adoperando batterie ad alte prestazioni, alla loro diffusione è connessa una risposta sostenibile a tutti gli attuali problemi ambientali derivanti dalla circolazione dei veicoli a combustione interna.

Ma a rendere le auto elettriche così popolari tra gli automobilisti, è soprattutto la possibilità di spostarsi con una soluzione di mobilità sensibilmente più economica: infatti, in termini di risparmio, auto elettrica e auto a combustione sono del tutto imparagonabili, dal momento che le prime possono essere ricaricate comodamente anche da casa, sfruttando i prezzi competitivi stipulati con il proprio fornitore di energia.

Naturalmente, fare il pieno all'auto elettrica a domicilio è possibile grazie all'installazione di opportune colonnine di ricarica.

La compagnia prevede inoltre la realizzazione di questi dispositivi esclusivamente in unione a un impianto fotovoltaico: un aspetto che permette di approvvigionarsi da energia prodotta da fonti rinnovabili – anche in orari serali o notturni, qualora l'impianto disponga di una batteria per l'accumulo – in modo da viaggiare su strada abbattendo i costi per il rifornimento e azzerando quantitativo di emissioni rilasciate.

Auto elettriche ed energia green: le politiche a sostegno della mobilità sostenibile

Oggi la Comunità Europea punta a una politica dei trasporti più sostenibile promuovendo una serie di iniziative finalizzate a ottenere una crescita nella domanda di veicoli green.

I piani, anche in questo caso, supportano l’utilizzo di fonti di approvvigionamento basati su energia pulita, a cui si affianca un sostegno alla ricerca, all’adozione di misure di stimolo da parte degli Stati membri e allo sviluppo delle necessarie infrastrutture di ricarica.

Il motivo è da ricercare principalmente nel fatto che oggi l’e-mobility rappresenta il solo modo per mitigare l’impatto che il settore dei trasporti ha sui cambiamenti climatici.

Si stima, infatti, che l’utilizzo delle auto a propulsione elettrica in città possa determinare una riconduzione di emissioni di CO2 compresa tra il 22 e il 40%, rispetto alle vetture diesel, e tra il 40 e il 45% rispetto a quella prevista dalle automobili a benzina.

Dalla sostenibilità alla praticità: i vantaggi di adoperare un’auto a zero emissioni

Alla luce delle problematiche connesse alle alterazioni climatiche, l’aspetto ambientale è quasi certamente uno dei fattori che, più di altri, contribuisce a rendere i veicoli a propulsione elettrica la scelta più opzionata per la mobilità presente e futura.

Tuttavia, non bisogna dimenticare anche tutti quei i benefici che spesso, di fronte a questioni ambientali di portata globale, tendono a passare inosservati, ma che si rivelano del tutto fondamentali qualora si preveda un utilizzo dell’auto elettrica prevalentemente in ambito urbano.

Bisogna ricordare, infatti, che a bordo di un’auto a propulsione elettrica, contrariamente a ciò che a cade adoperando un’auto a combustione interna, è possibile muoversi all’interno delle ZTL senza alcuna limitazione.

Molte città, infatti, in alcuni casi previa registrazione della targa e richiesta di contrassegno, in altri maniera totalmente libera, consentono alle auto elettriche pure l’accesso a quelle zone a traffico limitato, in genere interdette ad altri veicoli – spesso anche in aggiunta all’utilizzo delle aree di sosta a pagamento in maniera totalmente gratuita.

Tutti questi benefici, in definitiva, rendono l’acquisto di un’auto a zero emissioni un investimento estremamente vantaggioso nel lungo periodo e ne fanno la soluzione ideale per far fronte a tutte le esigenze della guida in città, anche nelle prospettive future.