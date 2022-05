Hai del tempo libero? Divertiti con un gioco di Freecell

Chiunque abbia utilizzato un PC con sistema operativo Windows o abbia lavorato in un ufficio conosce sicuramente i giochi inclusi da anni nel pacchetto di giochi della Microsoft. Fra questi ci sono i giochi di Solitario come Mahjong, Klondike, Solitario Spider e anche Freecell. I giochi Solitario possono essere giocati da una sola persona e spesso hanno un alto contenuto di puzzle.

Molti giocatori considerano il gioco Freecell come il miglior gioco di Solitario mai realizzato e milioni di persone giocano ancora a questo gioco ogni giorno. Questo perché un gioco Freecell non richiede molto tempo, una partitina di Freecell può essere risolta in 5 minuti e non è un gioco dove serve avere fortuna, basta avere una visione strategica per risolvere un puzzle.

Il gioco in sé è già vecchio ed è stato giocato da un piccolo gruppo di persone per molti anni, ma tutto è cambiato quando Microsoft ha rilasciato la propria versione di Freecell negli anni 1990 e lo ha aggiunto al sistema operativo Windows. Da quel momento tutti potevano improvvisamente accedere al gioco e invece di distribuire a mano le carte, potevano farlo con un clic del mouse.

Non è stata Microsoft la prima a realizzare il gioco per il computer, ma Paul Alfille, che realizzò la primissima versione di Freecell per il computer PLATO. Molti anni dopo, il programmatore di Microsoft Jim Horne scoprì questo gioco realizzò la propria versione per il PC. Questa è la versione che conosciamo ancora oggi e che viene tuttora fornita con Windows. Ai nostri giorni puoi trovare molte versioni del gioco su Internet e se vuoi un buon sito web dove poter giocare e trovare molte informazioni sul gioco, allora dai un’occhiata al sito Freecell.

Il gioco può essere giocato direttamente dal browser ed è completamente gratuito. C’è anche un manuale che ti guida passo dopo passo attraverso il gioco se non ci hai mai giocato prima e inoltre il gioco funziona su tutti i dispositivi.